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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» выделила на зимние трансферы € 75 млн

Руководство «Барселоны» провело предновогоднее совещание, на котором обсудило планы на ближайшее время, сообщает Sport.es.

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По информации издания, в ходе встречи, в которой принял участие президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, был определён бюджет на зимнее трансферное окно, который составил € 75 млн. При этом сумма может увеличиться за счёт продаж футболистов.

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Также боссы каталонцев обсудили будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде. В контракте специалиста прописана опция продления на один год, и не исключено, что клуб её активирует, однако ожидается, что никаких решений по данному вопросу не будет принято до марта-апреля 2020 года.

«Барселона», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров.

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19 декабря© Ньюстюб
Барселона
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