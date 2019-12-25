«Барселона» выделила на зимние трансферы € 75 млн
Руководство «Барселоны» провело предновогоднее совещание, на котором обсудило планы на ближайшее время, сообщает Sport.es.
Руководство «Барселоны» провело предновогоднее совещание, на котором обсудило планы на ближайшее время, сообщает Sport.es.
По информации издания, в ходе встречи, в которой принял участие президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, был определён бюджет на зимнее трансферное окно, который составил € 75 млн. При этом сумма может увеличиться за счёт продаж футболистов.
Также боссы каталонцев обсудили будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде. В контракте специалиста прописана опция продления на один год, и не исключено, что клуб её активирует, однако ожидается, что никаких решений по данному вопросу не будет принято до
«Барселона», набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров.