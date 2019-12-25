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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» расстался с Исламханом и Куатом и выставил им ультиматум

Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан и полузащитник Исламбек Куат покинули команду. Об этом в интервью Sports True рассказал председатель Наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.

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— Сейчас больше всего идет обсуждения идет по поводу вероятного ухода Исламхана и Куата в российские клубы. Это слухи?

— Нет, это правда. Дам очень простые комментарии. Полгода назад мы разговаривали с футболистами, у которых заканчивается контракт. Это Жуков, Исламхан, Куат и остальные иностранные футболисты. В частности, мы договорились с Исламханом и Куатом, что если мы станем чемпионами, то они они остаются. Если нет, то у них есть право уйти свободными агентами. Это решение приняли они сами. Но было только одно условие — только не в казахстанские клубы.

Я считаю, что оба очень многое отдали клубу. К ним вообще нет никаких претензий. Они достигли такого возраста, что пора им развиваться дальше. Если упустят свой шанс, то останутся на своем нынешнем уровне. Сейчас у них есть шанс проявить себя выше.

И вопрос финансов вообще не стоит. Мы договорились, и как клуб мы никакие деньги за это не просим. Сейчас пишут, что клуб отказался (от покупки) из-за высоких финансовых требований со стороны «Кайрата». Такого нет. Требование только одно, чтобы игроки нашли себе достойные клубы. В вопросе трансферов в другие клубы мы им уже не помогаем. Они сами этим занимаются, у них есть отдельные агенты.

Ислахман перешел в «Кайрат» в январе 2014 года, Куат летом того же года. За это время алматинский клуб пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один раз бронзовым, а также завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны.

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