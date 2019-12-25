Глава «Кайрата» отреагировал на отставку Смакова из «Актобе»

«Одно могу точно сказать, надо отдать должное Самату, что он привел клуб в порядок. Сейчас, конечно, обсуждается вопрос, что Самат не свои деньги заплатил, что акимат их дал. Но у него было доверительное управление. Если есть доверительное управление, как можно через год менять мнение. Кто тогда придет работать, какие менеджеры придут в клуб?

И вопрос не в Самате, он фундаментальный. Посмотрите, каждый год у нас меняются руководители клубов. Зачем? Самат сам футбольный парень, известный футболист, играл в «Актобе», играл в «Кайрате». Игрок национальной сборной, капитан, он знает реалии футбола.

Может он в управлении немного слаб. Может быть, я не знаю. А как еще получить опыт? Он получил хороший опыт. Он за год сделал достаточно много. Он по крайней мере стабилизировал клуб, закрыл все проблемные вопросы.

Я считаю, что это абсолютно неправильное решение. И дело не в Самате. Дело в том, что у нас итак нет управленцев. Вот это очень важно и фундаментальный вопрос.

Пользуясь случаем, хочу сказать и не хочу никого обидеть, потому что пришли новые руководители. Но в сетях сейчас правильные вопросы задают — «а кто эти люди?». Ну, наверное, они может лучше управленцы, я не знаю.

Самату, наверное, было приятно, что его поддерживают болельщики. И это о чем-то говорит. Может какие-то есть вещи, которых мы не знаем.

У него было доверительное управление. И если я правильно понимаю, акимат финансирует клуб. Если бы он не закрыл долги клуба, то история с минус 12 очками продолжилась бы и в следующем сезоне. Наверно было правильно первоначально закрыть проблемные вопросы, которые были, — заявил Боранбаев.

Напомним, 20 декабря стало известно, что «Актобе» расстался со Смаковым, объявив об его уходе с поста гендиректора. Председателем правления назначен Артур Смагулов, а его заместителем и генеральным менеджером стал серб Горан Велькович.