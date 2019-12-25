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19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в «Ювентус»

Бывший нападающий «Ювентуса» Николя Анелька поделился воспоминаниями о времени в туринском клубе.

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Источник: AFP 2019

«Я решил принять предложение «Ювентуса», потому что это великий клуб с прекрасной историей, а также потому что он тогда занимал первое место в чемпионате Италии. К сожалению, тот период останется худшим в моей карьере, учитывая, что я провёл на поле лишь 45 минут и не получил возможности сыграть в футболке клуба перед болельщиками на его домашнем стадионе.

Если честно, когда кто-то начинает говорить со мной о «Ювентусе», я стараюсь сразу же сменить тему. Мне стыдно за тот трансфер! Я играл и забивал во всех командах, кроме «Ювентуса», — приводит слова Анелька TuttoJuve.

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Анелька выступал за «Ювентус» на правах аренды из «Шанхай Шэньхуа» в 2013 году. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1994 по 2015 год, француз также играл за «Пари Сен-Жермен», «Арсенал», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Фенербахче», «Болтон», «Челси», «Вест Бромвич» и «Мумбаи Сити».

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