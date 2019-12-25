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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери может возглавить «Монако»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Монако», утверждает Le10sport.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, монегаски рассматривают кандидатуру испанского специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Леонарду Жардиму. Пока что «Монако» не вёл переговоров с Эмери, но тренер является одним из приоритетных вариантов наряду с Марселино Гарсией Торалем и Лораном Бланом.

Напомним, что 48-летний Эмери в конце ноября был уволен с поста главного тренера «Арсенала» после серии неудовлетворительных результатов.

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«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание «монегасков» от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков.

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29 ноября© Ньюстюб
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