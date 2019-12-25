Эмери может возглавить «Монако»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Монако», утверждает Le10sport.
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Монако», утверждает Le10sport.
По данным источника, монегаски рассматривают кандидатуру испанского специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику Леонарду Жардиму. Пока что «Монако» не вёл переговоров с Эмери, но тренер является одним из приоритетных вариантов наряду с Марселино Гарсией Торалем и Лораном Бланом.
Напомним, что 48-летний Эмери в конце ноября был уволен с поста главного тренера «Арсенала» после серии неудовлетворительных результатов.
«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание «монегасков» от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков.