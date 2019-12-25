10 лучших трансферов 2019 года

В наш рейтинг лучших трансферов уходящего года попали только те игроки, которые сполна оправдали вложенные в них средства. Каждый из этих футболистов не только хорошо вписался в игру новой команды, но и стал серьёзным усилением. При этом все герои нашего материала выступали как минимум не хуже, чем в своих предыдущих клубах.

10. Бенжамен Павар, из «Штутгарта» в «Баварию»

Источник: РИА

Прошедшим летом «Бавария» за относительно небольшую сумму приобрела талантливого молодого игрока, засидевшегося в аутсайдере Бундеслиги. За 35 млн евро мюнхенцы получили универсального правого защитника, способного сыграть и в центре обороны. 23-летний француз быстро освоился в новой команде и сразу стал её неотъемлемой частью. В «Баварии» Павар надёжно действует в обороне и удачно подключается к атакам. Собственно, большего от него и не требуется.

9. Матео Ковачич, из «Реала» в «Челси»

Источник: AP

Пожалуй, многие не заметили, но именно прошедшим летом «Челси» выкупил Ковачича, ранее арендованного у «Реала». Ещё в сезоне-2018/19 стало ясно, что хорват останется в Лондоне. Он показывал яркий футбол и частенько проводил отличные матчи. В нынешней кампании хавбек также приносит очень много пользы для лондонцев. Матео очень универсален, он хорош как в атаке, так и в обороне. Кроме того, полузащитник начал ещё и забивать.

8. Торган Азар, из «Боруссии» Мёнхенгладбах в «Боруссию» Дортмунд

Источник: РИА "Новости"

С каждым годом Торган становится всё ближе к тому, чтобы наконец выйти из тени брата. Прошедшим летом хавбек сменил Мёнхенгладбах на Дортмунд и продолжил жечь в Бундеслиге. Сейчас он едва ли на самый полезный футболист в составе команды Фавра. По показателю гол+пас в «Боруссии» Азара опережают только Ройс и Санчо. За 16 матчей чемпионата Германии полузащитник забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Без сомнений, переход Азара — лучший из трансферов дортмундцев в уходящем году.

7. Аарон Ван-Биссака, из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»

Источник: AFP

После перехода в «МЮ» молодой Ван-Биссака стал третьим по стоимости английским игроком в истории. «Красные дьяволы» отдали за правого защитника 55 млн евро и не прогадали. В нынешнем сезоне Аарон — один из немногих, кто на своих плечах тащит команду Сульшера. 22-летний защитник занимает первое место в АПЛ по отборам. В среднем англичанин отбирает мяч 4,4 раза за матч, а в игре 10-го тура АПЛ с «Норвичем» он обокрал соперников космические 11 раз, установив рекорд сезона. О таком «звере» в обороне наверняка мечтает практически любой английский клуб.

6. Эрлинг Холанд, из «Мольде» в «Ред Булл Зальцбург»

Источник: AFP

В начале января 2019 года «Зальцбург» выкупил тогда ещё не очень известного в Европе молодого форварда Эрлинга Холанда. За норвежца австрийцы заплатили «Мольде» всего лишь 5 млн евро, однако уже сейчас ясно, что в ближайшее время за нападающего «Зальцбург» получит в несколько раз больше. В прошлом сезоне Холанд не хватал звёзд с неба, зато в нынешний он ворвался невероятно круто. Сначала 19-летний форвард установил рекорд Лиги чемпионов, оформив хет-трик в дебютном тайме ЛЧ. Затем развил успех и к финишу группового этапа главного еврокубкового турнира Европы занял второе место в таблице бомбардиров, уступив лишь Роберту Левандовски.

5. Родри, из «Атлетико» в «Манчестер Сити»

Источник: Reuters

Трансфер испанского хавбека стал самым дорогим в истории «Манчестер Сити». «Горожане» не пожалели на 23-летнего полузащитника 70 млн евро. Впрочем, огромные деньги, потраченные на футболиста того стоили. Как и планировал Гвардиола, уже в свой первый сезон Родри сумел без потери качества заменить в центре поля системообразующего игрока для «Сити» — 34-летнего Фернандиньо. Сейчас испанец не только без проблем справляется с объёмом работы бразильца, но и выглядит даже лучше на поле — как в созидании, так и в разрушении.

4. Мауро Икарди, из «Интера» в ПСЖ (аренда)

Источник: Reuters

Аренда Икарди в ПСЖ стала удачной для всех сторон. «Интер» избавился от проблемного игрока, испортившего отношения как с клубом, так и с болельщиками. Икарди снова получил возможность регулярно выходить на поле, а ПСЖ усилился высококлассным форвардом. Во Франции Мауро невероятно быстро адаптировался и начал забивать. На счету итальянца уже 9 голов в Лиге 1. В ПСЖ больше настрелял только Мбаппе. Так что в ближайшее время французы наверняка выкупят контракт аргентинца.

3. Ромелу Лукаку, из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»

Источник: Reuters

После ухода Жозе Моуринью из МЮ Лукаку начал затухать в Англии. Когда прошедшим летом «Интер» отдал за бельгийца рекордные 65 млн евро, казалось, что «нерадзурри» переплатили. Однако своей игрой Лукуаку доказал обратное. Под руководством Антонио Конте, который хотел подписать форварда ещё в «Челси», Ромелу вновь превратился в голевую машину. Во многом именно благодаря забитым мячам Лукаку, «Интер» сейчас борется на равных с «Ювентусом» за первую строчку чемпионата Италии.

2. Квинси Промес, из «Севильи» в «Аякс»

Источник: AP 2019

После переезда в Голландию дела у Промеса сначала не ладились. Он много времени проводил на скамейке запасных и толком не проявлял себя на поле. Однако затем главный тренер «Аякса» тен Хаг подобрал для Квинси идеальную роль — завершителя атак. В результате голландец начал феноменально много забивать и играть даже круче, чем в «Спартаке». Сейчас на счету нападающего 14 голов. Больше Промеса в «Аяксе» не забивает никто.

1. Виссам Бен-Йеддер, из «Севильи» в «Монако»

Источник: AP 2019