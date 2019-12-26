Тренер «Баварии» наудачу выпустил 18-летнего игрока дубля. Тот принёс две победы
Путь от ноунейма до джокера занял всего три дня.
Путь от ноунейма до джокера занял всего три дня.
Летом 2019 года «Бавария» купила защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса. Сумма трансфера составила 70 млн евро, что стало самым дорогим приобретением в истории мюнхенского клуба. «Красные» продолжают омолаживать состав, но позиция центрального нападающего в команде остаётся неприкасаемой. Роберт Левандовски не даёт усомниться в своей значимости — 31-летний форвард не только много забивает, но и мало пропускает матчей
В январе 2018 года на эту роль был приобретён Сандро Вагнер из «Хоффенхайма». Воспитанник мюнхенцев не смог задержаться надолго в родном клубе — за полтора сезона Вагнер принял участие лишь в 30 матчах, в которых забил 10 мячей. На подмену Левандовскому в остальных случаях выходил либо Томас Мюллер, либо
В начале декабря 2019 года вингер «Баварии» Кингсли Коман получил травму колена. Мюнхенцам пришлось срочно искать атакующий резерв в «дубле» — в заявку на декабрьские матчи попадали Леон Даяку (18 лет), Сарприт Сингх (20 лет) и Джошуа Зиркзее (18 лет).
Каждый из них дебютировал в Бундеслиге, но Зиркзее удалось сделать это с пользой для первой команды «Баварии».
Джошуа появился на поле в выездной встрече с «Фрайбургом» на 90-й минуте при счёте 1:1. Уже в компенсированное время Зиркзее оказался в чужой штрафной и, дождавшись передачи от Сержа Гнабри, в касание протолкнул мяч в ворота. Гол Джошуа оказался победным, но не последним в матче — на пятой добавленной минуте Гнабри забил третий мяч, установив окончательный счёт (1:3).
В следующем туре «Бавария» играла дома с «Вольфсбургом». Мюнхенцам, несмотря на преимущество, так и не удавалось реализовывать свои моменты. На 83-й минуте встречи Зиркзее вышел на замену вместо Филиппе Коутиньо. Повторился сценарий матча с «Фрайбургом» — почти сразу же после выхода на поле, Джошуа забил победный мяч, а через несколько минут Гнабри вновь добил соперника (2:0).
В текущем сезоне «Бавария» неоднократно теряла очки в матчах с командами классом ниже: были ничьи с «Гертой» и «Аугсбургом», а также поражения от «Хоффенхайма» и «Айнтрахта». После двух побед, добытых усилиями Зиркзее, «Бавария» сократила отставание от «Лейпцига» в турнирной таблице. Главный тренер мюнхенцев
Джошуа — воспитанник «Фейеноорда». Последний сезон Зиркзее за молодёжку голландского клуба вышел крайне удачным — 33 гола в 27 встречах. После этого, европейские клубы начали проявлять интерес к юному форварду.
Он мог оказаться в «Эвертоне». В 16 лет он находился на просмотре и даже принял участие в международном турнире, выступая за «скаузеров».
Джошуа — третий в списке самых молодых игроков, забивавших за «Баварию». Гол Зиркзее в ворота «Фрайбурга» случился в возрасте 18 лет и 210 дней. Моложе были только двое — Альфонсо Дэвис (18 лет и 135 дней) и Роке Санта Круз (18 лет и 12 дней).
Появление Зиркзее в основе «Баварии» было отчасти неожиданным. Кто знает, когда бы Джошуа дебютировал на взрослом уровне, не случись той травмы Комана. Первый гол можно списать на случайность, второй — на совпадение, но третий мяч Зиркзее будет уже закономерностью. В «Баварии» растёт отличный нападающий, который способен в будущем заменить Роберта Левандовского. Ну, а пока Джошуа может довольствоваться ролью второго форварда.
Николай Егорычев