Алексей Бага: Отношения с Андреем Капским? Те ситуации, когда мы кому-то проиграли, мне надо было немного по-другому выправить и сказать другие слова

Источник: РИА "Новости"

Ты, как старший товарищ, оказал достаточно помощи Андрею Капскому в плане создания гармонии между топ-менеджментом и командой?

Думаю, нет. Можно было бы по-другому. Исходя из того, что результат в Борисове не тот, который нужен. Но опять же, это не должно звучать как оправдание, но я мог сделать что-то не так, как в отношениях с ним, так и в отношении команды, в тренировочном процессе. Я был таким же дебютантом этого бизнеса. Это одна из тех вещей, что помешала нам завоевать титул.

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Чего ты не сделал?

Наверняка, те ситуации, когда мы кому-то проиграли, надо было немного по-другому выправить и сказать другие слова. Не так эмоционально. Но опять же, это был первый самостоятельный опыт. В ту секунду я думал, что я прав, а он думал, что он.

Насколько я понимаю, ты отвечал Андрею при команде на претензии после матча. Вы не решали один на один?

Я вступал в диалог. Это не было руганью, неуважением. На какие-то претензии по игре я отвечал при команде.

Ты считаешь, что был прав?

Это опыт. Опять же, если молчать, скажут, что проявляешь равнодушие: помылся и домой. Если отвечаешь, то как бы перечишь руководителю. Очень много рецептов, никто не знает, как правильно.

Скажи честно, отцу, если бы он даже был бы не прав, ты бы слово не сказал.

Это не было бы все равно молчанием. Через это проходили и Михайлович, и Владимирович. Слова могли бы быть другие по форме, по содержанию. Но плюс ко всему, Анатольевич любил, когда с ним вступают в перестрелку. Но если смоделировать эту ситуацию, то, может быть, был бы какой-то ответ, но, может быть, какой-то другой по сути, по интонации.

Возраст Андрея влиял на вас?

Возраст — нет. Все понимали, что ему не хватает знаний в этом бизнесе. Все-таки Анатольевич был матерым волчарой. Возраст, наверное, нет. Андрею чувствовалось, что было тяжело именно из-за нехватки каких-то футбольных знаний.

Ты согласен, что вы его не до конца поддержали