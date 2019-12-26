Кавани все-таки бежит от Неймара. Уругваец согласовал с «Атлетико» контракт на 12 миллионов евро
Эдинсон уйдет в январе.
Эдинсон уйдет в январе.
Неймар — Мбаппе — Кавани. Это почти идеальная тройка нападения. На бумаге. Француз и бразилец — реактивные, ультратехничные форварды, которые в атаке умеют примерно все. И могут сыграть, по сути, на любой позиции. Уругваец — винтажный финишер, человек, который коллекционирует голы. Казалось бы, с «химией» все должно быть шикарно.
Но не вышло.
Неймар, Мбаппе и Кавани так и не стали новым супертрио. С момента прихода бразильца в «ПСЖ» французские СМИ примерно раз в неделю уверяли, что «Эдинсон больше не чувствует себя нужным». История про пенальти, который Неймар «отнял» у Кавани, слишком известна, чтобы ее пересказывать. На прошлой неделе бразилец вроде бы «отмазался» — наоборот, отдал мяч Эдинсону.
Держи, мол, ты мой бро — забивай.
Кавани забил, но один эпизод не меняет общей картины: Эдинсон в «ПСЖ» уже давно не тот. Он, очевидно, потерялся за спинами Неймара и Мбаппе. Если в прошлом сезоне Кавани штамповал голы (18 в 21 матче), то в этом у него их всего 2. В восьми матчах. Часто Эдинсон даже не попадает в старт у Томаса Тухеля.
Потому что теперь основной центрфорвард — Мауро Икарди. Именно арендованный у «Интера» аргентинец трансформирует усилия Неймара и Ко в голы.
«Эдинсон не заслуживает скамейки запасных.
Он потрясающий форвард, мы все это знаем. Плюс он трудоголик и всегда вкалывает на тренировках. Но так уж получается —
У меня слишком большой выбор — это чудесно, но в такой ситуации всегда
Но французские СМИ уверены: дело не только в конкуренции с Икарди.
32-летний Кавани просто не видит себя больше частью проекта «ПСЖ» — не хочет быть за спинами Нея и Мбаппе (а теперь еще и Мауро), не впечатлен идеей в 6-й раз подряд выиграть Лигу 1, устал от фэйлов в Лиге чемпионов.
И тут пришел оффер от «Атлетико» — команды, где и близко нет такой конкуренции в атаке. Команды, которая умеет добиваться результата везде, в том числе в Лиге чемпионов. Команды, в которой Симеоне традиционно доверяет уругвайцам. Даже Антуан Гризманн говорил, что «в душе я гражданин Уругвая».
Ну и как бы Кавани — уже индеец. Как и все игроки «Атлетико».
«Атлетико» предлагает Кавани контракт на 3 года. С зарплатой в 12 миллионов евро. Для 32-летнего игрока — прекрасный оффер. Эдинсон согласен — теперь осталось договориться клубам. Контракт уругвайца с «ПСЖ» истекает через полгода — возможно, «Атлетико» возьмет Кавани как свободного агента. Но мадридцы хотят заполучить Эдинсона уже сейчас. За 10−15 миллионов евро.