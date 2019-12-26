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10:14 (мск), источник: Sport24

Кавани все-таки бежит от Неймара. Уругваец согласовал с «Атлетико» контракт на 12 миллионов евро

Эдинсон уйдет в январе.

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Источник: Reuters

Неймар — Мбаппе — Кавани. Это почти идеальная тройка нападения. На бумаге. Француз и бразилец — реактивные, ультратехничные форварды, которые в атаке умеют примерно все. И могут сыграть, по сути, на любой позиции. Уругваец — винтажный финишер, человек, который коллекционирует голы. Казалось бы, с «химией» все должно быть шикарно.

Но не вышло.

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Неймар, Мбаппе и Кавани так и не стали новым супертрио. С момента прихода бразильца в «ПСЖ» французские СМИ примерно раз в неделю уверяли, что «Эдинсон больше не чувствует себя нужным». История про пенальти, который Неймар «отнял» у Кавани, слишком известна, чтобы ее пересказывать. На прошлой неделе бразилец вроде бы «отмазался» — наоборот, отдал мяч Эдинсону.

Держи, мол, ты мой бро — забивай.

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Кавани забил, но один эпизод не меняет общей картины: Эдинсон в «ПСЖ» уже давно не тот. Он, очевидно, потерялся за спинами Неймара и Мбаппе. Если в прошлом сезоне Кавани штамповал голы (18 в 21 матче), то в этом у него их всего 2. В восьми матчах. Часто Эдинсон даже не попадает в старт у Томаса Тухеля.

Потому что теперь основной центрфорвард — Мауро Икарди. Именно арендованный у «Интера» аргентинец трансформирует усилия Неймара и Ко в голы.

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«Эдинсон не заслуживает скамейки запасных.

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Он потрясающий форвард, мы все это знаем. Плюс он трудоголик и всегда вкалывает на тренировках. Но так уж получается — какое-то время Кавани был травмирован, сейчас очень хорошо играет Мауро. А ведь Килиан тоже может выйти центрфорвардом…

У меня слишком большой выбор — это чудесно, но в такой ситуации всегда кто-то страдает", — разумное объяснение от Тухеля.

Но французские СМИ уверены: дело не только в конкуренции с Икарди.

32-летний Кавани просто не видит себя больше частью проекта «ПСЖ» — не хочет быть за спинами Нея и Мбаппе (а теперь еще и Мауро), не впечатлен идеей в 6-й раз подряд выиграть Лигу 1, устал от фэйлов в Лиге чемпионов.

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И тут пришел оффер от «Атлетико» — команды, где и близко нет такой конкуренции в атаке. Команды, которая умеет добиваться результата везде, в том числе в Лиге чемпионов. Команды, в которой Симеоне традиционно доверяет уругвайцам. Даже Антуан Гризманн говорил, что «в душе я гражданин Уругвая».

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Ну и как бы Кавани — уже индеец. Как и все игроки «Атлетико».

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«Атлетико» предлагает Кавани контракт на 3 года. С зарплатой в 12 миллионов евро. Для 32-летнего игрока — прекрасный оффер. Эдинсон согласен — теперь осталось договориться клубам. Контракт уругвайца с «ПСЖ» истекает через полгода — возможно, «Атлетико» возьмет Кавани как свободного агента. Но мадридцы хотят заполучить Эдинсона уже сейчас. За 10−15 миллионов евро.

  • Вот кто забивает в «ПСЖ» в этом сезоне: Мбаппе — 11 голов, Икарди — 9, Неймар — 8, Ди Мария — 6, Шупо-Мотинг — 3. Да-да, даже у экс-форварда «Сток Сити» больше мячей, чем у Кавани.
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  • Трансферная стоимость 32-летнего Кавани — 25 миллионов евро. Шесть лет назад «ПСЖ» купил Эдинсона у «Палермо» за 65.
  • В Париже Кавани статистически играл очень неплохо. 136 голов в 194 матчах. Но надо учитывать, что «ПСЖ» почти каждый сезон спокойно выносит всех соперников в Лиге 1. Плюс до прихода Неймара Эдинсон забивал намного чаще.
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