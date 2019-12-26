Игорь Стасевич: Насколько я слышал, в коллективе брестского «Динамо» не было дрязг, что могло внести какой-то внутренний дисбаланс

Тебя удивил столь резкий рывок брестских динамовцев? В чемпионы — с 6-й строки в прошлом году.

Там подобрался очень крепкий состав, вдобавок, насколько я слышал, в коллективе не было дрязг, что могло внести какой-то внутренний дисбаланс. А когда все живут единой целью, имеют хорошие условия для работы, то шансы на успех существенно возрастают, — цитирует Стасевича пресс-служба БАТЭ со ссылкой на «А».