Грусть Халка и Бэйла — в Китае ограничат бешеные зарплаты новым потолком. Но есть лазейка
Но можно добавить бонусами.
Но можно добавить бонусами.
Одна из главных новостей лета — сорвавшийся переезд Бэйла в «Цзянсу Сунин». Валлийцу предлагали зарплату в 1,2 млн евро в неделю (по другим данным — 26 млн евро в год), но Переса не устроила сумма трансфера.
В зимнее трансферное окно перехода тоже не будет — Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат и в очередной раз изменила лимит на легионеров. С нового сезона (стартует в марте) в местной Суперлиге действуют такие условия:
• максимальная зарплата для китайских игроков составит 10 млн юаней (1,29 млн евро), для футболистов сборной Китая 12 млн юаней (1,6 млн евро), для иностранцев — 3 млн евро в год. Китайские игроки до 21 года будут получать до 38 тысяч евро в год, если не проведут достаточного количества матчей в Суперлиге. Все суммы указаны после уплаты налогов;.
• для китайских игроков новые правила вступают с 20 ноября 2019 года, для иностранцев — с 1 января 2020 года;.
• ни один клуб не сможет потратить в следующем сезоне больше 1,1 млрд юаней (142 млн евро). Расходы на зарплаты не должны превышать 60 процентов от общего бюджета;.
• в клубе может быть не больше 5 иностранных игроков в составе и не больше 4 в основе на игру.
Президент ассоциации Чэнь Сююань объясняет, что все делается ради финансового благополучия команд:
«Наши клубы сожгли достаточно денег, а ситуацию в профессиональном футболе нельзя назвать стабильной. Если не предпримем своевременных действий, я боюсь, что многие клубы разорятся».
На бумаге такой потолок делает переход Гарета Бэйла невозможным. Новые контракты Халка и Оскара тоже могут застопориться — бразильцы получают 22 и 25 млн евро в год.
Правда, в лимите есть лазейка: ограничения для легионеров не учитывают бонусы. Подъемные, премии за голы и достижения, коммерческие права — дополнительными пунктами в контракте легко исправить маленькую зарплату.
Китайские клубы стали взрывать трансферный рынок в 2016-м. В суперлигу рванули Халк, Тейшейра, Джексон Мартинес, Рамирес и еще десяток футболистов из Европы; через год к ним присоединились Оскар и Витцель.
Потолка зарплат тогда не было, но лимит был таким же жестким: каждая команда может заявить на сезон только пятерых иностранцев. И то по схеме «4+1», где 4 — футболисты из любых стран, а 1 — дополнительная квота для игрока из Азии.
В январе 2017-го руководство футбольной ассоциации ужесточило лимит.
В конце 2018 года чиновники сделали следующий шаг. Лимит на иностранцев и налог на трансферы оставили прежними, но полностью пересмотрели потолок зарплат.
Новые поправки от 25 декабря 2019 года должны упростить переход на систему «расходы на зарплаты = процент от бюджета».
«Мы понимаем, что основная доля трат — зарплата легионеров. Ограничив эту цифру, мы поможем клубам добиться нужных цифр [60% от бюджета] », — говорит президент ассоциации Чэнь Сююань.
Руслан Копылов