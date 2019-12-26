Грусть Халка и Бэйла — в Китае ограничат бешеные зарплаты новым потолком. Но есть лазейка

Источник: AFP 2019

Одна из главных новостей лета — сорвавшийся переезд Бэйла в «Цзянсу Сунин». Валлийцу предлагали зарплату в 1,2 млн евро в неделю (по другим данным — 26 млн евро в год), но Переса не устроила сумма трансфера.

В зимнее трансферное окно перехода тоже не будет — Китайская футбольная ассоциация ввела потолок зарплат и в очередной раз изменила лимит на легионеров. С нового сезона (стартует в марте) в местной Суперлиге действуют такие условия:

• максимальная зарплата для китайских игроков составит 10 млн юаней (1,29 млн евро), для футболистов сборной Китая 12 млн юаней (1,6 млн евро), для иностранцев — 3 млн евро в год. Китайские игроки до 21 года будут получать до 38 тысяч евро в год, если не проведут достаточного количества матчей в Суперлиге. Все суммы указаны после уплаты налогов;.

• для китайских игроков новые правила вступают с 20 ноября 2019 года, для иностранцев — с 1 января 2020 года;.

• ни один клуб не сможет потратить в следующем сезоне больше 1,1 млрд юаней (142 млн евро). Расходы на зарплаты не должны превышать 60 процентов от общего бюджета;.

• в клубе может быть не больше 5 иностранных игроков в составе и не больше 4 в основе на игру.

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Президент ассоциации Чэнь Сююань объясняет, что все делается ради финансового благополучия команд:

«Наши клубы сожгли достаточно денег, а ситуацию в профессиональном футболе нельзя назвать стабильной. Если не предпримем своевременных действий, я боюсь, что многие клубы разорятся».

На бумаге такой потолок делает переход Гарета Бэйла невозможным. Новые контракты Халка и Оскара тоже могут застопориться — бразильцы получают 22 и 25 млн евро в год.

Правда, в лимите есть лазейка: ограничения для легионеров не учитывают бонусы. Подъемные, премии за голы и достижения, коммерческие права — дополнительными пунктами в контракте легко исправить маленькую зарплату.

А как было раньше?

Китайские клубы стали взрывать трансферный рынок в 2016-м. В суперлигу рванули Халк, Тейшейра, Джексон Мартинес, Рамирес и еще десяток футболистов из Европы; через год к ним присоединились Оскар и Витцель.

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Потолка зарплат тогда не было, но лимит был таким же жестким: каждая команда может заявить на сезон только пятерых иностранцев. И то по схеме «4+1», где 4 — футболисты из любых стран, а 1 — дополнительная квота для игрока из Азии.

В январе 2017-го руководство футбольной ассоциации ужесточило лимит.

В заявке остались 4+1 иностранцев, но на поле могли выйти только трое.

Минимум 2 футболиста младше 23 лет в заявке, из них хотя бы один — в стартовом составе.

Убыточные клубы платят 100% от суммы трансфера в специальный фонд развития детско-юношеского футбола.

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В конце 2018 года чиновники сделали следующий шаг. Лимит на иностранцев и налог на трансферы оставили прежними, но полностью пересмотрели потолок зарплат.

С 2019 года на заработную плату можно тратить не более 65 процентов бюджета. В дальнейшем соотношение снизится до 60 (в 2020-м) и 55 процентов (в 2021-м);

Потолки для китайских игроков: 1,3 миллиона евро для обычных футболистов и 1,6 для сборников;

Премиальные не входят в эти цифры, но и их ограничили. За победу в игре Азиатской лиги чемпионов не заплатят больше 760 тысяч евро, а в матче Суперлиги — 380 тысяч;

Потолок и ограничения бонусов не распространяется на легионеров, но их зарплаты нужно вписывать в соотношение бюджета.

Новые поправки от 25 декабря 2019 года должны упростить переход на систему «расходы на зарплаты = процент от бюджета».

«Мы понимаем, что основная доля трат — зарплата легионеров. Ограничив эту цифру, мы поможем клубам добиться нужных цифр [60% от бюджета] », — говорит президент ассоциации Чэнь Сююань.