За 900 тысяч евро? В «Кайрате» рассказали правду о трансфере защитника сборной Казахстана в Европу

Официально о переходе 23-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил в конце июня. Игрок подписал контракт на один сезон с возможностью продления на еще один.

— В 2015 году Александр Бородюк сказал, что заключение пятилетнего контракта с 19-летним Яном Вороговским было нонсенсом для казахстанского футбола. Почему тогда было принято такое решение?

— У нас со всеми футболистами академии в возрасте 18−19 лет контракты на пять лет.

— Правда ли, что Вороговский перешел в «Беерсхот» за 800−900 тысяч евро?

— Нет, эта информация не соответствует действительности, — сказал Боранбаев, не уточняя сумму трансфера.

В «Кайрате» Вороговский выступал с 2016 года. За 3,5 года в стане «желто-черных» он завоевал с командой два Кубка Казахстана и два Суперкубка страны. За сборную Казахстана защитник дебютировал в июне 2017 года, на его счету семь матчей.

Ранее Боранбаев объявил об уходе из «Кайрата» двух лидеров команды — Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Оба игрока покинул клуб свободными агентами. При этом в «Кайрате» им выставили ультиматум.