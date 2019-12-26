Исламбек Куат нашел новый клуб после ухода из «Кайрата»
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в ближайшие дни может быть официально представлен в качестве игрока российского клуба «Оренбург», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в ближайшие дни может быть официально представлен в качестве игрока российского клуба «Оренбург», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Переговоры между сторонами близки к завершению.
«Оренбург» видит в казахстанце реальное усиление в центре поля. После 19 туров РПЛ клуб занимает 12-е место, имея одну игру в запасе.
Напомним, по окончанию сезона в КПЛ-2019 Куат покинул «Кайрат» вместе с Бауыржаном Исламханом.
Позже стало известно, что в алматинском клубе обоим футболистам поставили условие не продолжать карьеру в казахстанской
В «Кайрат» Куат перешел в 2014 году. В составе алматинцев опорный полузащитник пять раз становился серебряным призером чемпионата, трижды брал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. До «Кайрата» воспитанник столичной школы футбола играл за «Астану», «Окжетпес» и «Актобе».