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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат нашел новый клуб после ухода из «Кайрата»

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в ближайшие дни может быть официально представлен в качестве игрока российского клуба «Оренбург», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Переговоры между сторонами близки к завершению.

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«Оренбург» видит в казахстанце реальное усиление в центре поля. После 19 туров РПЛ клуб занимает 12-е место, имея одну игру в запасе.

Напомним, по окончанию сезона в КПЛ-2019 Куат покинул «Кайрат» вместе с Бауыржаном Исламханом.

Позже стало известно, что в алматинском клубе обоим футболистам поставили условие не продолжать карьеру в казахстанской премьер-лиге.

В «Кайрат» Куат перешел в 2014 году. В составе алматинцев опорный полузащитник пять раз становился серебряным призером чемпионата, трижды брал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. До «Кайрата» воспитанник столичной школы футбола играл за «Астану», «Окжетпес» и «Актобе».

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