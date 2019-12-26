Исламбек Куат нашел новый клуб после ухода из «Кайрата»

Переговоры между сторонами близки к завершению.

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«Оренбург» видит в казахстанце реальное усиление в центре поля. После 19 туров РПЛ клуб занимает 12-е место, имея одну игру в запасе.

Напомним, по окончанию сезона в КПЛ-2019 Куат покинул «Кайрат» вместе с Бауыржаном Исламханом.

Позже стало известно, что в алматинском клубе обоим футболистам поставили условие не продолжать карьеру в казахстанской премьер-лиге.