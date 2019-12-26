Раскрыты детали сорванного перехода Роналду перед трансфером в «Ювентус»

Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Летом 2018-го «Миланом» завладела американская компания Elliott Management Corporation. До этого клуб принадлежал китайскому бизнесмену Ли Юнхуну.

В июле 2018-го Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». Сделка обошлась туринскому клубу в 100 миллионов евро. Согласно информации СМИ, зарплата португальца в Италии составила 31 миллион евро в год.