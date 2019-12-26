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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты детали сорванного перехода Роналду перед трансфером в «Ювентус»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мог стать игроком «Милана» летом 2018-го. Об этом сообщает The Sun с ссылкой на телеканал Sportitalia.

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Агент португальца Жорже Мендеш имел договоренность о трансфере с руководством «Милана».

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Бывший спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли заявил, что переход Роналду практически состоялся. Стороны вели переговоры, но сделка сорвалась из-за смены владельца миланского клуба. Новые хозяева отказались обеспечивать переход Роналду.

Летом 2018-го «Миланом» завладела американская компания Elliott Management Corporation. До этого клуб принадлежал китайскому бизнесмену Ли Юнхуну.

В июле 2018-го Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». Сделка обошлась туринскому клубу в 100 миллионов евро. Согласно информации СМИ, зарплата португальца в Италии составила 31 миллион евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии в активе форварда 14 матчей, десять голов и одна результативная передача.

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