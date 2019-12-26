Раскрыты детали сорванного перехода Роналду перед трансфером в «Ювентус»
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мог стать игроком «Милана» летом 2018-го. Об этом сообщает The Sun с ссылкой на телеканал Sportitalia.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мог стать игроком «Милана» летом 2018-го. Об этом сообщает The Sun с ссылкой на телеканал Sportitalia.
Агент португальца Жорже Мендеш имел договоренность о трансфере с руководством «Милана».
Бывший спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли заявил, что переход Роналду практически состоялся. Стороны вели переговоры, но сделка сорвалась
Летом 2018-го «Миланом» завладела американская компания Elliott Management Corporation. До этого клуб принадлежал китайскому бизнесмену Ли Юнхуну.
В июле 2018-го Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». Сделка обошлась туринскому клубу в 100 миллионов евро. Согласно информации СМИ, зарплата португальца в Италии составила 31 миллион евро в год.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии в активе форварда 14 матчей, десять голов и одна результативная передача.