Сербский форвард подорожал почти в три раза после перехода в российский клуб из «Астаны»

Источник: РИА "Новости"

Когда он переходил из казахстанской команды в российскую летом прошлого года, то стоил один миллион евро. Однако, благодаря успешной игре на новом месте, трижды улучшал свою трансферную стоимость. Сначала до 1,2 миллиона, затем до 1,5 миллиона, а теперь до 2,8 миллиона. То есть с момента переезда в российский чемпионат подорожал почти в три раза.

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В нынешнем сезоне 27-летний форвард забил шесть мячей в 16 играх РПЛ. При этом его клуб ушел на зимний перерыв на 14-м месте из 16-ти.

Отметим, что в Казахстане Деспотович также поиграл за «Жетысу», «Кайрат» и «Тобол». С алматинцами становился серебряным призером КПЛ (2015), а также обладателем Кубка станы (2015). С астанчанами дважды завоевывал чемпионский титул (2016, 2017), Кубок (2016) и Суперкубок Казахстана (2018).