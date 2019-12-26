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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проведет товарищеский матч с московским «Динамо»

Московское «Динамо» определилось с датами и соперниками по контрольным матчам на тренировочных сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Во время третьего УТС «Динамо» проведет товарищескую игру с алматинским «Кайратом».

Встреча состоится 13 февраля.

Стоит отметить, что московский клуб после 19 туров с 24 очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице российской премьер-лиги.

«Кайрат» завершил сезон КПЛ-2019 на второй строчке и в следующем сезоне представит Казахстан в квалификации Лиги Европы.

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