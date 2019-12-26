«Кайрат» проведет товарищеский матч с московским «Динамо»
Московское «Динамо» определилось с датами и соперниками по контрольным матчам на тренировочных сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
Московское «Динамо» определилось с датами и соперниками по контрольным матчам на тренировочных сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
Во время третьего УТС «Динамо» проведет товарищескую игру с алматинским «Кайратом».
Встреча состоится 13 февраля.
Стоит отметить, что московский клуб после 19 туров с 24 очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице российской
«Кайрат» завершил сезон КПЛ-2019 на второй строчке и в следующем сезоне представит Казахстан в квалификации Лиги Европы.