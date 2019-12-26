«Астана» решила судьбу Романа Григорчука
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук покинет свой пост до конца текущего года, сообщает KazFootball.kz.
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук покинет свой пост до конца текущего года, сообщает KazFootball.kz.
У украинского тренера есть еще год по контракту. Сейчас клуб решает вопрос о неустойке по разрыву соглашения.
«Астана» под руководством Григорчука в прошедшем сезоне смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы и завоевать шестое подряд чемпионство в Казахстане.
По информации источника, преемником Григорчука в «Астане» станет иностранный тренер, уже имеющий опыт работы в Казахстане.