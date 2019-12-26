«Астана» решила судьбу Романа Григорчука

У украинского тренера есть еще год по контракту. Сейчас клуб решает вопрос о неустойке по разрыву соглашения.

«Астана» под руководством Григорчука в прошедшем сезоне смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы и завоевать шестое подряд чемпионство в Казахстане.