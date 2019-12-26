Минус Исламхан с Куатом у «Кайрата» и отсев у «Астаны». Обзор трансферов в КПЛ

«Астана»

Столичный клуб расстался с бразильским полузащитником Ричардом Алмейдой и форвардом сборной Казахстана Романом Муртазаевым. Первый, судя по всему, продолжит карьеру в «Карабахе», за который играл в этом году на правах аренды, а второй должен оказаться в какой-нибудь команде из первой четверки минувшего сезона в КПЛ. Думается, у Муртазаева не будет недостатка в предложениях, главное для него не ошибиться с новым клубом.

Что касается усиления, то в состав шестикратного чемпиона сватают разных игроков, но официально никто из новичков не был подписан. При этом близок к переезду в столицу полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян, проведший хороший сезон в «Кайсаре». В «Астане» вроде как дали добро на этот трансфер, тогда как сторонам осталось договориться только по условиям личного контракта.

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«Кайрат»

Алматинцы по-прежнему работают на выход. Клубное руководство подтвердило уход ведущих игроков Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата, собирающихся попробовать свои силы за границей. Во всяком случае, Куат ведет переговоры с клубом российской премьер-лиги «Оренбург». Учитывая, что расположение кайратовцев покинули еще Георгий Жуков, Мартон Эппель, Сергей Политевич, Магомед Парагульгов и Елдос Ахметов, то состав южан на данный момент выглядит сильно обескровленным. В то же время им на смену никто не пришел, не считая возвращающихся из аренды футболистов. Более того, в КПЛ вряд ли найдутся игроки, способные безболезненно заменить тех же Исламхана с Куатом, вследствие чего болельщикам ничего не остается кроме, как уповать на завоз квалифицированных исполнителей из-за рубежа.

«Ордабасы»

Как пишут зарубежные СМИ, шымкентцы выкупили права на Жоао Пауло у болгарского «Лудогорца». О сумме сделки не сообщается, но подобный сценарий прогнозировался. Все-таки бразильский полузащитник стал лучшим бомбардиром клуба, забив 15 мячей при шести ассистах, его исполнительское мастерство очень пригодится «Ордабасы» и в новом сезоне, особенно в еврокубках. Новичков же бронзовый призер намеревается подписать после просмотров на УТС.

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«Тобол»

Костанайцы подумывали расстаться с Никитой Бочаровым, но после того как лимит на футболистов из России и других стран ЕАЭС был отменен, решили оставить воспитанника питерского футбола, у которого действовал контракт до конца следующего сезона. Плюс «Тобол» продлил соглашение со своим капитаном Азатом Нургалиевым. В списке ушедших те же игроки — Жасур Нарзикулов (вернулся в «Актобе»), Виктор Дмитренко, Бауыржан Турысбек и Фернандер Кассай. Как и в списке новичков — Асланбек Какимов («Актобе»), Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Александр Марочкин («Кайсар»).

«Кайсар»

Кызылординцы положили глаз на некоторых игроков, выступающих в чемпионате Болгарии. В частности, они заинтересованы в услугах бразильского форварда Родриго Энрике из «Черно Море». Ожидается, что «Кайсар» выкупит его контракт, если его не опередят конкуренты, ведь легионера также хотят заполучить клубы из Софии — «Левски» и ЦСКА. Будет интересно узнать, чем вся эта заварушка закончится для команды Стойчо Младенова, завоевавшей в этом сезоне Кубок Казахстана, а вместе с ним путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

«Окжетпес»

Синегорцы сохранили на посту главного тренера 38-летнего казахстанца Андрея Карповича, пролонгировавшего контракт до конца 2020 года. Также кокшетаусцы переподписали черногорского легионера Дарко Зорича. То, что Карпович остался, позволяет болельщикам надеяться на достойное выступление команды в следующем сезоне, как в этом году, когда она заняла седьмое место.

«Шахтер»

В Караганде все еще не определились с новым главным тренером после ухода Николая Костова. Правда, из наиболее вероятных его сменщиков называли рулевого «Кызыл-Жар СК» Али Алиева. Но все идет к тому, что «горняков» возглавит Вячеслав Грозный, в то время как одним из ассистентов 63-летнего украинского специалиста станет Алиев, если, конечно, казахстанец не предпочтет остаться в петропавловском клубе. Как бы то ни было, в ближайшее время «Шахтер» намерен определиться с новым рулевым, чтобы наконец начать комплектование состава, из которого ушли уже шесть игроков.