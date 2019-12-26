Владимир Никитенко стал кандидатом в тренеры «Актобе»
Владимир Никитенко является основным кандидатом на пост главного тренера «Актобе», сообщает KazFootball.kz.
Владимир Никитенко является основным кандидатом на пост главного тренера «Актобе», сообщает KazFootball.kz.
Казахстанский специалист в 2013—2014 годах уже руководил командой. В 2013 году он привел команду к чемпионству, а в 2014 году стал обладателем Суперкубка Казахстана.
Последним его местом работы был в 2018 году костанайский «Тобол».
По итогам сезона-2019 «Актобе» вылетел из казахстанской