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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Владимир Никитенко стал кандидатом в тренеры «Актобе»

Владимир Никитенко является основным кандидатом на пост главного тренера «Актобе», сообщает KazFootball.kz.

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Казахстанский специалист в 2013—2014 годах уже руководил командой. В 2013 году он привел команду к чемпионству, а в 2014 году стал обладателем Суперкубка Казахстана.

Последним его местом работы был в 2018 году костанайский «Тобол».

По итогам сезона-2019 «Актобе» вылетел из казахстанской премьер-лиги.

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