Стали известны цели «Шахтера» на два предстоящих сезона
Руководство «Шахтера» обозначило новую стратегию команды на два сезона. Ее целью станет возвращение на ведущие позиции в казахстанской
Руководство «Шахтера» обозначило новую стратегию команды на два сезона. Ее целью станет возвращение на ведущие позиции в казахстанской
«На 2020 год запланировано развитие, а на 2021 — рост. Руководство клуба понимает, что будет мало найти талантливых исполнителей или дать шанс молодежи из системы клуба. Главное для футболиста — возможность тренироваться в лучших условиях. Поэтому нужно создать современную инфраструктуру путем капитального ремонта сразу двух футбольных полей на стадионе “Шахтер” в Караганде. Таким образом, уже в июле следующего года команда будет проводить свои матчи на обновленном стадионе с синтетическим покрытием последнего поколения с подогревом, отремонтированными гостевыми и домашними раздевалками. Помимо инфраструктуры, руководством клуба по согласованию с местными властями будет сделан упор на казахстанских исполнителей. Большие надежды клуб связывает с карагандинскими игроками, выступавшими в минувшем сезоне как в “Шахтере”, так и в других клубах
В прошлом сезоне «Шахтер» занял девятое место в чемпионате Казахстана. В межсезонье клуб сменил руководство.