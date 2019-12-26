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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны цели «Шахтера» на два предстоящих сезона

Руководство «Шахтера» обозначило новую стратегию команды на два сезона. Ее целью станет возвращение на ведущие позиции в казахстанской премьер-лиге и построение современного клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

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«На 2020 год запланировано развитие, а на 2021 — рост. Руководство клуба понимает, что будет мало найти талантливых исполнителей или дать шанс молодежи из системы клуба. Главное для футболиста — возможность тренироваться в лучших условиях. Поэтому нужно создать современную инфраструктуру путем капитального ремонта сразу двух футбольных полей на стадионе “Шахтер” в Караганде. Таким образом, уже в июле следующего года команда будет проводить свои матчи на обновленном стадионе с синтетическим покрытием последнего поколения с подогревом, отремонтированными гостевыми и домашними раздевалками. Помимо инфраструктуры, руководством клуба по согласованию с местными властями будет сделан упор на казахстанских исполнителей. Большие надежды клуб связывает с карагандинскими игроками, выступавшими в минувшем сезоне как в “Шахтере”, так и в других клубах премьер-лиги. При этом есть четкое понимание, что клуб не станет делать ставку на звездных легионеров, а костяк “Шахтера” должен состоятьиз молодых футболистов, опытных казахстанцев и легионеров. И серьезным прорывом будет создание в течение шести месяцев на базе футбольного центра полноценной академии, работу которой выстроят на европейском уровне. При этом будет разработана собственная программа, основанная на философии клуба. Каждый молодой игрок будет регулярно проходить тестирование, наблюдаться у медицинского персонала, а его действия на поле и тренировках подвергнут постоянному видеоанализу», — сообщили в клубе.

В прошлом сезоне «Шахтер» занял девятое место в чемпионате Казахстана. В межсезонье клуб сменил руководство.

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