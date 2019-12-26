Обладатель Кубка Казахстана хочет подписать футболиста с опытом игры в Голландии и Турции
Кызылординский «Кайсар» может подписать полузащитника грузинской «Дилы» Алвина Фортеша, сообщает Lelo.ge.
Кызылординский «Кайсар» может подписать полузащитника грузинской «Дилы» Алвина Фортеша, сообщает Lelo.ge.
В прошедшем сезоне Фортеш забил восемь голов и отдал восемь ассистов в 34 матчах. В Грузии он провел полтора сезона, а до этого выступал за чешскую «Зброевку», турецкий «Болуспор» и голландские «Осс» и «Валвейк».
25-летний Фортеш родился в Голландии, а на уровне сборных выбрал
Отметим, что в 2020 году «Кайсар» дебютирует в Лиге Европы. Путевку в этот турнир кызылординцы завоевали после победы над «Атырау» в финале Кубка.