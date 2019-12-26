Обладатель Кубка Казахстана хочет подписать футболиста с опытом игры в Голландии и Турции

В прошедшем сезоне Фортеш забил восемь голов и отдал восемь ассистов в 34 матчах. В Грузии он провел полтора сезона, а до этого выступал за чешскую «Зброевку», турецкий «Болуспор» и голландские «Осс» и «Валвейк».

25-летний Фортеш родился в Голландии, а на уровне сборных выбрал Кабо-Верде, откуда эмигрировали его родители. В июне 2018 года он дебютировал за национальную команду, но товарищеский матч с Алжиром так и остался для него пока единственным.