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15:26 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Казахстана хочет подписать футболиста с опытом игры в Голландии и Турции

Кызылординский «Кайсар» может подписать полузащитника грузинской «Дилы» Алвина Фортеша, сообщает Lelo.ge.

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В прошедшем сезоне Фортеш забил восемь голов и отдал восемь ассистов в 34 матчах. В Грузии он провел полтора сезона, а до этого выступал за чешскую «Зброевку», турецкий «Болуспор» и голландские «Осс» и «Валвейк».

25-летний Фортеш родился в Голландии, а на уровне сборных выбрал Кабо-Верде, откуда эмигрировали его родители. В июне 2018 года он дебютировал за национальную команду, но товарищеский матч с Алжиром так и остался для него пока единственным.

Отметим, что в 2020 году «Кайсар» дебютирует в Лиге Европы. Путевку в этот турнир кызылординцы завоевали после победы над «Атырау» в финале Кубка.

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