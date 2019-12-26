Куат станет вторым самым дорогим игроком российского клуба премьер-лиги в случае перехода

На данный момент самым дорогим игроком команды считается Джордже Деспотович с трансферной стоимостью в 2,8 миллиона евро. Как известно, 27-летний сербский нападающий играл вместе с Куатом в «Кайрате» в 2015 году, а уже в 2016 перешел в «Астану».

26-летний Куат с рыночной стоимостью в 1,8 миллиона евро может стать вторым в списке самых дорогих игроков «Оренбурга», тогда как третью строчку с одинаковой стоимостью в 1,2 миллиона евро разделили сразу несколько игроков — Михаил Сиваков, Георгий Зотов, Даниэль Мишкич, Урош Радакович, Рикарду Алвеш и Филип Рогич.

Отметим, что в ближайшие дни Куат может быть официально представлен в качестве игрока «Оренбурга». Переговоры между сторонами близки к завершению.