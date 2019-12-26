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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Куат станет вторым самым дорогим игроком российского клуба премьер-лиги в случае перехода

Если полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Исламбек Куат перейдет в «Оренбург», то станет одним из самых дорогих футболистов клуба российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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На данный момент самым дорогим игроком команды считается Джордже Деспотович с трансферной стоимостью в 2,8 миллиона евро. Как известно, 27-летний сербский нападающий играл вместе с Куатом в «Кайрате» в 2015 году, а уже в 2016 перешел в «Астану».

26-летний Куат с рыночной стоимостью в 1,8 миллиона евро может стать вторым в списке самых дорогих игроков «Оренбурга», тогда как третью строчку с одинаковой стоимостью в 1,2 миллиона евро разделили сразу несколько игроков — Михаил Сиваков, Георгий Зотов, Даниэль Мишкич, Урош Радакович, Рикарду Алвеш и Филип Рогич.

Отметим, что в ближайшие дни Куат может быть официально представлен в качестве игрока «Оренбурга». Переговоры между сторонами близки к завершению.

За «Кайрат» хавбек выступал с 2014 года, в составе алматинского клуба пять раз становился серебряным призером чемпионата, трижды брал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. Также в его карьере были «Актобе» и «Окжетпес». С 2015 года привлекается к играм за сборную Казахстана.

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