Куат станет вторым самым дорогим игроком российского клуба премьер-лиги в случае перехода
Если полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Исламбек Куат перейдет в «Оренбург», то станет одним из самых дорогих футболистов клуба российской
Если полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Исламбек Куат перейдет в «Оренбург», то станет одним из самых дорогих футболистов клуба российской
На данный момент самым дорогим игроком команды считается Джордже Деспотович с трансферной стоимостью в 2,8 миллиона евро. Как известно, 27-летний сербский нападающий играл вместе с Куатом в «Кайрате» в 2015 году, а уже в 2016 перешел в «Астану».
26-летний Куат с рыночной стоимостью в 1,8 миллиона евро может стать вторым в списке самых дорогих игроков «Оренбурга», тогда как третью строчку с одинаковой стоимостью в 1,2 миллиона евро разделили сразу несколько игроков — Михаил Сиваков, Георгий Зотов, Даниэль Мишкич, Урош Радакович, Рикарду Алвеш и Филип Рогич.
Отметим, что в ближайшие дни Куат может быть официально представлен в качестве игрока «Оренбурга». Переговоры между сторонами близки к завершению.
За «Кайрат» хавбек выступал с 2014 года, в составе алматинского клуба пять раз становился серебряным призером чемпионата, трижды брал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. Также в его карьере были «Актобе» и «Окжетпес». С 2015 года привлекается к играм за сборную Казахстана.