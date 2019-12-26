Никитенко назвал условие для назначения главным тренером «Актобе»

«Ничего не могу сказать на эту тему, от вас впервые слышу про это. У меня есть работа, я не закончил карьеру. Предложения? Все зависит от условий, какие будут полномочия и задачи. Конкретно говорить об “Актобе”, первой лиге я не хочу, потому что даже не было таких разговоров. Думаю, после нового года будем заниматься этими вопросами», — сказал Никитенко.
Отметим, что после вылета «Актобе» в первую лигу, команду покинул белорусский тренер Александр Седнев, который вернулся на родину и возглавил брестский «Рух».
Напомним, что Никитенко уже возглавлял «Актобе» в период с 2013 по 2014 годы.
В 2013 году он привел команду к чемпионскому титулу.
В 2018 году Никитенко покинул пост главного тренера «Тобола», а позже перешел на работу в Казахстанскую федерацию футбола.