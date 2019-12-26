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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Никитенко назвал условие для назначения главным тренером «Актобе»

Известный казахстанский специалист Владимир Никитенко в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал информацию относительно назначения на пост главного тренера «Актобе». Сейчас Владимир Андреевич работает региональным тренером технического центра КФФ.

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«Ничего не могу сказать на эту тему, от вас впервые слышу про это. У меня есть работа, я не закончил карьеру. Предложения? Все зависит от условий, какие будут полномочия и задачи. Конкретно говорить об “Актобе”, первой лиге я не хочу, потому что даже не было таких разговоров. Думаю, после нового года будем заниматься этими вопросами», — сказал Никитенко.

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Отметим, что после вылета «Актобе» в первую лигу, команду покинул белорусский тренер Александр Седнев, который вернулся на родину и возглавил брестский «Рух».

Напомним, что Никитенко уже возглавлял «Актобе» в период с 2013 по 2014 годы.

В 2013 году он привел команду к чемпионскому титулу.

В 2018 году Никитенко покинул пост главного тренера «Тобола», а позже перешел на работу в Казахстанскую федерацию футбола.

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