Никитенко назвал условие для назначения главным тренером «Актобе»

«Ничего не могу сказать на эту тему, от вас впервые слышу про это. У меня есть работа, я не закончил карьеру. Предложения? Все зависит от условий, какие будут полномочия и задачи. Конкретно говорить об “Актобе”, первой лиге я не хочу, потому что даже не было таких разговоров. Думаю, после нового года будем заниматься этими вопросами», — сказал Никитенко.