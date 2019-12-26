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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бетис» продлил контракт с Хоакином до лета 2021 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Испанский «Бетис» продлил контракт с 38-летним полузащитником Хоакином до лета 2021 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Хоакин, являющийся воспитанником «Бетиса», выступал за взрослую команду клуба с 1999 по 2006 год, а после вернулся в состав «вердибланкос» в 2015 году. Также он выступал за испанские «Валенсию» (2006−2011) и «Малагу» (2011−2013) и итальянскую «Фиорентину» (2013−2015).

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В нынешнем сезоне на счету Хоакина 17 матчей в чемпионате страны, в которых он забил шесть мячей.

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