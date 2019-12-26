«Бетис» продлил контракт с Хоакином до лета 2021 года

Хоакин, являющийся воспитанником «Бетиса», выступал за взрослую команду клуба с 1999 по 2006 год, а после вернулся в состав «вердибланкос» в 2015 году. Также он выступал за испанские «Валенсию» (2006−2011) и «Малагу» (2011−2013) и итальянскую «Фиорентину» (2013−2015).