«Бетис» продлил контракт с Хоакином до лета 2021 года
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Испанский «Бетис» продлил контракт с 38-летним полузащитником Хоакином до лета 2021 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Испанский «Бетис» продлил контракт с 38-летним полузащитником Хоакином до лета 2021 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Хоакин, являющийся воспитанником «Бетиса», выступал за взрослую команду клуба с 1999 по 2006 год, а после вернулся в состав «вердибланкос» в 2015 году. Также он выступал за испанские «Валенсию» (2006−2011) и «Малагу» (2011−2013) и итальянскую «Фиорентину» (2013−2015).
В нынешнем сезоне на счету Хоакина 17 матчей в чемпионате страны, в которых он забил шесть мячей.