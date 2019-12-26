Главный тренер сборной Казахстана может возглавить «Астану»

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Чешский специалист считается одним из главных кандидатов на эту должность. Также в этот список ранее входили румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич и словак Владимир Вайсс.

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В ближайшее время руководство «Астаны» определится с именем нового главного тренера. Сегодня, 25 декабря, стало известно о том, что нынешний наставник команды Роман Григорчук покинет свой пост.

54-летний Билек возглавил сборную Казахстана в январе текущего года. Под его руководством команда заняла предпоследнее место в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 с десятью набранными очками. До приезда в Казахстан он тренировал ряд чешских клубов, а также грузинское «Динамо» (Тбилиси).