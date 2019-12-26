Главный тренер сборной Казахстана может возглавить «Астану»
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек может возглавить «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек может возглавить «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чешский специалист считается одним из главных кандидатов на эту должность. Также в этот список ранее входили румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич и словак Владимир Вайсс.
В ближайшее время руководство «Астаны» определится с именем нового главного тренера. Сегодня, 25 декабря, стало известно о том, что нынешний наставник команды Роман Григорчук покинет свой пост.
54-летний Билек возглавил сборную Казахстана в январе текущего года. Под его руководством команда заняла предпоследнее место в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 с десятью набранными очками. До приезда в Казахстан он тренировал ряд чешских клубов, а также грузинское «Динамо» (Тбилиси).
Под руководством Билека «Спарта» из Праги в 2007 году завоевала чемпионский титул, а также Кубок Чехии. В 2003 году юношеская сборная этой страны до 19 лет, которую тренировал специалист, стала бронзовым призером чемпионата Европы.