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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана может возглавить «Астану»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек может возглавить «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Чешский специалист считается одним из главных кандидатов на эту должность. Также в этот список ранее входили румын Дан Петреску, украинец Мирон Маркевич и словак Владимир Вайсс.

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В ближайшее время руководство «Астаны» определится с именем нового главного тренера. Сегодня, 25 декабря, стало известно о том, что нынешний наставник команды Роман Григорчук покинет свой пост.

54-летний Билек возглавил сборную Казахстана в январе текущего года. Под его руководством команда заняла предпоследнее место в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 с десятью набранными очками. До приезда в Казахстан он тренировал ряд чешских клубов, а также грузинское «Динамо» (Тбилиси).

Под руководством Билека «Спарта» из Праги в 2007 году завоевала чемпионский титул, а также Кубок Чехии. В 2003 году юношеская сборная этой страны до 19 лет, которую тренировал специалист, стала бронзовым призером чемпионата Европы.

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