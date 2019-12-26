Грузин из «Спартака», бывший лидер «Локомотива» и экс-одноклубник Зайнутдинова. Кого могут подписать казахстанские клубы из РПЛ

Жано Ананидзе, полузащитник, 27 лет

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не нуждается в грузинском полузащитнике, который так и не сумел построить успешную карьеру в московском клубе. «Спартак» твердо намерен пристроить игрока в ближайшую зиму.

Российские СМИ сообщают, что московский клуб готов покрывать большую часть зарплаты Жано, поскольку его контракт действует еще год. Клубы вроде «Астаны» и «Кайрат» вполне могут потянуть аренду игрока, тем более алматинскому клубу крайне необходимо усиление позиции атакующего полузащитника после ухода Бауыржана Исламхана.

Дмитрий Тарасов, полузащитник, 32 года

Бывший игрок сборной России и московского «Локомотива» сейчас находится в статусе свободного агента. Летом полузащитник покинул «Локомотив», сделал операцию на ноге и затем восстанавливался на базе «Динамо». Но относительно его карьерного будущего пока тишина. Да, сложно сказать в каком состоянии сейчас игрок, но его бэкграунд все-таки достаточно весом для КПЛ, учитывая, что Тарасов провел девять лет в таком клубе, как «Локомотив».

Акмаль Бахтияров, нападающий, 21 год

К сожалению, особых шансов заиграть в «Сочи» у Бахтиярова пока не было и не факт, что они возникнут в ближайшее время. Агент игрока Дмитрий Селюк не скрывает, что к игроку есть перманентный интерес на родине, и весьма вероятно, что его возвращение все-таки состоится.

Давид Юрченко, вратарь, 33 года

Еще пару лет назад Юрченко котировался как один из самых надежных и стабильных вратарей чемпионата России. В июне голкипер покинул «Енисей» и неожиданно не нашел себе новый клуб, хотя были новости о вариантах из Бельгии и Турции.

Юрченко наверняка пригодился бы командам из первой шестерки КПЛ, хотя там вратарские позиции вроде бы закреплены, разве что «Ордабасы» может быть в поиске первого номера, поскольку Дмитрий Непогодов возвращается в «Астану».

Рагнар Сигурдссон, защитник, 33 года