Стал известен первый новичок «Астаны»

«Поздравляю, мой брат. Было приятно играть с тобой в одном клубе. Сейчас желаю тебе удачи в «Астане», — написал Пуношевац в «истории» Instagram.

В прошедшем сезоне Барсегян забил 12 голов и отдал четыре ассиста в 29 матчах КПЛ. В четырех играх Кубка на счету армянина два мяча и две голевые передачи, а «Кайсар» при его помощи выиграл первый трофей за 20 лет и вышел в Лигу Европы.