Стал известен первый новичок «Астаны»
Полузащитник «Кайсара» и сборной Армении Тигран Барсегян продолжит карьеру в «Астане». Об этом сообщил игрок кызылординского клуба Братислав Пуношевац, передает KazFootball.kz.
Полузащитник «Кайсара» и сборной Армении Тигран Барсегян продолжит карьеру в «Астане». Об этом сообщил игрок кызылординского клуба Братислав Пуношевац, передает KazFootball.kz.
«Поздравляю, мой брат. Было приятно играть с тобой в одном клубе. Сейчас желаю тебе удачи в «Астане», — написал Пуношевац в «истории» Instagram.
В прошедшем сезоне Барсегян забил 12 голов и отдал четыре ассиста в 29 матчах КПЛ. В четырех играх Кубка на счету армянина два мяча и две голевые передачи, а «Кайсар» при его помощи выиграл первый трофей за 20 лет и вышел в Лигу Европы.
Ранее интерес к Барсегяну вместе с «Астаной» проявляли греческий АЕК и клубы из России и США. До переезда в КПЛ 26-летний армянин играл за македонский «Вардар».