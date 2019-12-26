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26 декабря, источник: Vesti.kz

Стал известен первый новичок «Астаны»

Полузащитник «Кайсара» и сборной Армении Тигран Барсегян продолжит карьеру в «Астане». Об этом сообщил игрок кызылординского клуба Братислав Пуношевац, передает KazFootball.kz.

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«Поздравляю, мой брат. Было приятно играть с тобой в одном клубе. Сейчас желаю тебе удачи в «Астане», — написал Пуношевац в «истории» Instagram.

В прошедшем сезоне Барсегян забил 12 голов и отдал четыре ассиста в 29 матчах КПЛ. В четырех играх Кубка на счету армянина два мяча и две голевые передачи, а «Кайсар» при его помощи выиграл первый трофей за 20 лет и вышел в Лигу Европы.

Ранее интерес к Барсегяну вместе с «Астаной» проявляли греческий АЕК и клубы из России и США. До переезда в КПЛ 26-летний армянин играл за македонский «Вардар».

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