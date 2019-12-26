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26 декабря, источник: БЕЛТА

Базанов: 2019-й стал годом перемен в белорусском футболе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уходящий год оказался годом перемен в белорусском футболе. Об этом заявил сегодня председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов на церемонии закрытия сезона «Звездный мяч — 2019» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

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Главной переменой в футбольной жизни страны стала смена чемпиона: после долгой гегемонии борисовского БАТЭ золотые медали впервые в истории выиграло брестское «Динамо». Команда показала игру, которая привлекла на трибуны много болельщиков. В следующем сезоне брестские динамовцы должны стать еще сильнее и успешно представить Беларусь в еврокубковых турнирах, отметил Владимир Базанов. По его мнению, футболисты БАТЭ и другие соперники брестчан в новом сезоне приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионский титул, поэтому 30-й чемпионат Беларуси станет еще более интересным.

Говоря о национальной сборной, глава АБФФ подчеркнул, что весной у подопечных Михаила Мархеля есть шанс впервые пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Предстоящие матчи плей-офф Лиги наций станут главным экзаменом для футболистов и тренеров сборной Беларуси, которые должны постараться выйти на Евро-2020 и порадовать белорусских любителей футбола, считает Владимир Базанов.

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