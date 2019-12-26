Базанов: 2019-й стал годом перемен в белорусском футболе

Главной переменой в футбольной жизни страны стала смена чемпиона: после долгой гегемонии борисовского БАТЭ золотые медали впервые в истории выиграло брестское «Динамо». Команда показала игру, которая привлекла на трибуны много болельщиков. В следующем сезоне брестские динамовцы должны стать еще сильнее и успешно представить Беларусь в еврокубковых турнирах, отметил Владимир Базанов. По его мнению, футболисты БАТЭ и другие соперники брестчан в новом сезоне приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионский титул, поэтому 30-й чемпионат Беларуси станет еще более интересным.