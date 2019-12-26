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26 декабря, источник: БЕЛТА

Игорь Стасевич второй раз подряд признан лучшим футболистом Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник национальной сборной и борисовского БАТЭ Игорь Стасевич второй год подряд признан лучшим футболистом Беларуси. Таков итог традиционного опроса, в котором приняли участие белорусские футбольные специалисты и спортивные журналисты. Игорь Стасевич в третий раз стал лучшим футболистом страны: он также был удостоен этого звания в 2015-м и 2018 годах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Свою очередную награду лауреат получил сегодня на церемонии подведения итогов футбольного сезона «Звездный мяч — 2019» в Минске. Кроме того, 34-летний Игорь Стасевич признан лучшим игроком и полузащитником недавно завершившегося 29-го чемпионата Беларуси.

В остальных индивидуальных номинациях лучшими признаны:

  • вратарь — Александр Гутор («Динамо», Брест);.
  • защитник — Павел Рыбак («Шахтер», Солигорск);.
  • нападающий — Илья Шкурин («Энергетик-БГУ», Минск). Он же стал лучшим бомбардиром 29-го чемпионата Беларуси, забив 19 мячей в 26 проведенных матчах, а также самым ценным игроком прошедшего первенства страны.

Были определены две символические сборные чемпионата Беларуси:

А: Александр Гутор («Динамо», Брест), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Артем Милевский, Габи Кики (все — «Динамо», Брест), Сергей Матвейчик, Павел Рыбак, Александр Сачивко (все — «Шахтер», Солигорск), Игорь Стасевич, Станислав Драгун (оба — БАТЭ, Борисов), Илья Шкурин («Энергетик-БГУ», Минск);.

Б: Максим Плотников («Динамо», Минск), Юрий Ковалев, Никола Антич, Элис Бакай (все — «Шахтер», Солигорск), Олег Веретило, Александр Павловец, Александр Нойок, Денис Лаптев (все — «Динамо», Брест), Захар Волков, Евгений Яблонский, Максим Скавыш (все — БАТЭ, Борисов).

Лучшая судейская бригада чемпионата Беларуси выглядит так: Виталий Севостьяник, Дмитрий Жук, Виталий Малютин.

Что касается командных наград, то призы «Справедливой игры» и «Двумя составами» получил обладатель серебряных медалей борисовский БАТЭ, приз «Зрительских симпатий» у чемпиона страны брестского «Динамо», «За волю к победе» — у столичного «Энергетика-БГУ».

Экс-наставник БАТЭ, а ныне главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко стал лучшим среди белорусских тренеров. Для него это уже девятый подобный успех.

Среди женщин титула лучшей футболистки Беларуси 2019 года удостоена Анастасия-Гражина Щербаченя. В мини-футболе не было равных Сергею Крыкуну, в пляжном футболе — Валерию Макаревичу.

Приз «За вклад в развитие массового футбола» получил директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка» Дмитрий Колтович.

Добрые слова от председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимира Базанова услышали в свой адрес прославленные ветераны белорусского футбола, партнеры и спонсоры АБФФ, которые также были отмечены памятными призами и подарками.

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