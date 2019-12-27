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13:06 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» по ошибке отправил «Барселоне» предложение по трансферу Месси

Бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук рассказал забавную историю о том, как клуб едва не купил у «Барселоны» Лионеля Месси в 2008 году.

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«Мы были в Лондоне на конференции. Паирой Пьемпосан (помощник владельца команды. — Sport24) уже закипал. На столе лежал телефон, Паирой разговаривал с Полом Олдриджем, близким к правлению клуба.

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Представьте себе картину. Пол говорит со своим лондонским акцентом: «Паирой, ты должен сказать мне, что мы делаем, ситуация выходит из-под контроля». Паирой лежит в шезлонге, наслаждается массажем и кричит в ответ: «Да, да, да! Это бардак. Полный бардак (англ. — “very messy”)».

На том проводе услышали «Мы должны купить Месси». После этого ко мне подошел Пол: «Гарри, я в замешательстве и не вполне понимаю, что мы делаем». Я ответил: «Выдвигай предложение, а там посмотрим».

На следующий день мне позвонил Дэйв Ричардс из Премьер-лиги: «Гарри, ты отправил предложение по Лионелю Месси? 70 миллионов фунтов? Ты с ума сошел?» Он сказал, что получил звонок из «Барселоны». Там поинтересовались, реально ли предложение. Сказали Дэйву, что если оно реально, сделку можно было заключить несколькими неделями раньше, — приводит слова Кука talksport.

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