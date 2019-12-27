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01:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

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Источник: AP 2019

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся на 31-й минуте. В середине второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джеймс Милнер, реализовав пенальти. В течение следующих семи минут ещё по одному мячу в ворота «Лестер Сити» отправили Фирмино и защитник Трент Александер-Арнольд.

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 20-м туре АПЛ «лисы» 28 декабря на выезде сыграют с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а красные на следующий день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».

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0:4
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 1926.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсЮрген Клопп
Голы
Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)31′
Джеймс Милнер71′
Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)74′
Трент Александр-Арнолд(Садио Мане)78′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Алиссон
21Рикарду Перейра
66Трент Александр-Арнолд
3Бен Чилвелл
26Эндрю Робертсон
4Чаглар Сеюнджю
4Виргил ван Дейк
6Джонатан Эванс
12Джо Гомес
62′
8Юри Тилеманс
5Джорджиньо Вайналдум
9Джейми Варди
9Роберту Фирмину
25Уилфред Ндиди
10Садио Мане
26Деннис Прат
72′
8Наби Кейта
70′
17Айосе Перес
7Джеймс Милнер
15Харви Барнс
58′
11Мохамед Салах
70′
11Марк Олбрайтон
27Дивок Ориги
10Джеймс Мэддисон
73′76′
14Джордан Хендерсон
82′
20Хамза Чудхури
20Адам Лаллана
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)15
0Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
5Фолы7
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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