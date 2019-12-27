«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся на 31-й минуте. В середине второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джеймс Милнер, реализовав пенальти. В течение следующих семи минут ещё по одному мячу в ворота «Лестер Сити» отправили Фирмино и защитник Трент Александер-Арнольд.