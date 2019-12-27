«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
В матче 19-го тура английской
В матче 19-го тура английской
Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся на 31-й минуте. В середине второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джеймс Милнер, реализовав пенальти. В течение следующих семи минут ещё по одному мячу в ворота «Лестер Сити» отправили Фирмино и защитник Трент
«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.
В 20-м туре АПЛ «лисы» 28 декабря на выезде сыграют с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а красные на следующий день дома встретятся с «Вулверхэмптоном».
|Брендан Роджерс
|Юрген Клопп
|Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)
|31′
|Джеймс Милнер
|71′
|Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)
|74′
|Трент Александр-Арнолд(Садио Мане)
|78′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Алиссон
|21
|Рикарду Перейра
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Бен Чилвелл
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Чаглар Сеюнджю
|4
|Виргил ван Дейк
|6
|Джонатан Эванс
|12
|Джо Гомес
62′
|8
|Юри Тилеманс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|9
|Джейми Варди
|9
|Роберту Фирмину
|25
|Уилфред Ндиди
|10
|Садио Мане
|26
|Деннис Прат
72′
|8
|Наби Кейта
70′
|17
|Айосе Перес
|7
|Джеймс Милнер
|15
|Харви Барнс
58′
|11
|Мохамед Салах
70′
|11
|Марк Олбрайтон
|27
|Дивок Ориги
|10
|Джеймс Мэддисон
73′76′
|14
|Джордан Хендерсон
82′
|20
|Хамза Чудхури
|20
|Адам Лаллана
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|15
|0
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)