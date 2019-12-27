У «Ливерпуля» нет конкурентов. Лидер разгромил вторую команду АПЛ
«Лестер» пока не проходит испытание
«Лестер» пока не проходит испытание
Кто бы мог подумать, что «Лестер» превратится в главного преследователя «Ливерпуля» в этом чемпионате?! За 18 туров «лисы» набрали даже на одно очко больше, чем за первые 18 матчей чемпионского сезона-2015/16. А в 19-м туре команда
«Лестер» начал игру
Победители клубного чемпионата мира, проводившие первый матч после выигрыша у «Фламенго», перекрывали доставку мяча центральным полузащитникам, а защитники «лис» не понимали, как им действовать в этой ситуации. В
«Ливерпуль», в конце концов, просто смял оборону хозяев. Любопытно, что гол гостей пришёл после углового, который игроки и болельщики «Лестера» сильно оспаривали, будто предчувствовали недоброе. Вроде бы «лисы» уже отбились на «стандарте», но сыгравший на подборе Трент
После перерыва «Лестер» впервые пробил по воротам Алисона Бекера, но в целом хозяевам стало ещё тяжелее. «Ливерпуль» продолжил методично дожимать соперника. В
Но тут хозяевам не повезло. Очень прилично действовавший до этого момента Чаглар Сёюнджю не успел убрать руку и привёз крайне обидный пенальти, который реализовал едва вошедший в игру Джеймс Милнер. Ещё через три минуты счёт стал крупным. Фирмино — великий! Идеально открылся в штрафной, обработал мяч внешней стороной стопы и спокойно оформил дубль.
Игра закончилась за 20 минут до финального свистка. В оставшееся время «Ливерпуль» окончательно втоптал «Лестер» в газон, забив четвёртый гол. Очень убедительная победа команды Клоппа: красные упустят чемпионство только если произойдёт
Роджерс хотел проверить свою команду на фоне
|Брендан Роджерс
|Юрген Клопп
|Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)
|31′
|Джеймс Милнер
|71′
|Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)
|74′
|Трент Александр-Арнолд(Садио Мане)
|78′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Алиссон
|21
|Рикарду Перейра
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Бен Чилвелл
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Чаглар Сеюнджю
|4
|Виргил ван Дейк
|6
|Джонатан Эванс
|12
|Джо Гомес
62′
|8
|Юри Тилеманс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|9
|Джейми Варди
|9
|Роберту Фирмину
|25
|Уилфред Ндиди
|10
|Садио Мане
|26
|Деннис Прат
72′
|8
|Наби Кейта
70′
|17
|Айосе Перес
|7
|Джеймс Милнер
|15
|Харви Барнс
58′
|11
|Мохамед Салах
70′
|11
|Марк Олбрайтон
|27
|Дивок Ориги
|10
|Джеймс Мэддисон
73′76′
|14
|Джордан Хендерсон
82′
|20
|Хамза Чудхури
|20
|Адам Лаллана
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|15
|0
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)