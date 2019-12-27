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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

У «Ливерпуля» нет конкурентов. Лидер разгромил вторую команду АПЛ

«Лестер» пока не проходит испытание топ-клубами.

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Источник: AP 2019

Кто бы мог подумать, что «Лестер» превратится в главного преследователя «Ливерпуля» в этом чемпионате?! За 18 туров «лисы» набрали даже на одно очко больше, чем за первые 18 матчей чемпионского сезона-2015/16. А в 19-м туре команда экс-главного тренера красных Брендана Роджерса получила шанс нанести лидеру первое поражение в чемпионате и сократить отставание до семи очков.

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Ноль ударов «Лестера» за тайм

«Лестер» начал игру как-то странно — робко, нервно. За одну только первую минуту «Ливерпуль» создал два голевых момента. Гости простили хозяев, после чего те более-менее пришли в себя. Но плохой дебют игры сломал «лисам» весь тайм. Прежде всего, команда Роджерса не понимала, как ей выходить из обороны в атаку.

Достаточно долго «Лестер» имел преимущество по проценту владения мячом, однако исключительно за счёт того, что вратарь и игроки обороны перепасовывались между собой возле собственных ворот.

Победители клубного чемпионата мира, проводившие первый матч после выигрыша у «Фламенго», перекрывали доставку мяча центральным полузащитникам, а защитники «лис» не понимали, как им действовать в этой ситуации. В общем-то вся надежда была на то, что Джейми Варди или Харви Барнс получат передачу, открывшись на рывке за спины защитникам красных. Как это работало, свидетельствует статистика ударов к перерыву — 0:8 (в створ — 0:3).

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«Ливерпуль», в конце концов, просто смял оборону хозяев. Любопытно, что гол гостей пришёл после углового, который игроки и болельщики «Лестера» сильно оспаривали, будто предчувствовали недоброе. Вроде бы «лисы» уже отбились на «стандарте», но сыгравший на подборе Трент Александр-Арнольд вырезал идеальную подачу на Роберто Фирмино, который забил головой. Были и другие «стопроцентные» моменты у лидера АПЛ, в частности, верные возможности загубили Мохамед Салах с Садио Мане. Говорят, «Лестер» — лучший в АПЛ по интенсивности оборонительных действий на чужой половине поля, вот только на «Ливерпуль» давить не получалось.

Три гола «Ливерпуля» за семь минут

После перерыва «Лестер» впервые пробил по воротам Алисона Бекера, но в целом хозяевам стало ещё тяжелее. «Ливерпуль» продолжил методично дожимать соперника. В какой-то момент показалось, что окончательно поймал «лис» в ловушку и захлопнул её. И вдруг словно по мановению волшебной палочки команда Роджерса ожила. Сигналом, разбудившим хозяев, стала замена Барнса на Марка Олбрайтона на исходе часа матча. «Лестер» наконец-то начал обороняться выше, агрессивнее, создавал напряжение у ворот гостей.

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Но тут хозяевам не повезло. Очень прилично действовавший до этого момента Чаглар Сёюнджю не успел убрать руку и привёз крайне обидный пенальти, который реализовал едва вошедший в игру Джеймс Милнер. Ещё через три минуты счёт стал крупным. Фирмино — великий! Идеально открылся в штрафной, обработал мяч внешней стороной стопы и спокойно оформил дубль.

Игра закончилась за 20 минут до финального свистка. В оставшееся время «Ливерпуль» окончательно втоптал «Лестер» в газон, забив четвёртый гол. Очень убедительная победа команды Клоппа: красные упустят чемпионство только если произойдёт что-то невероятное.

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Роджерс хотел проверить свою команду на фоне топ-клуба. То, что увидел североирландский тренер, глубоко разочаровало его. «Лестер» — пока не конкурент «Ливерпулю», как, впрочем, и все остальные в АПЛ.

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Лестер
0:4
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 1926.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)King Power Stadium, 32211 зрителей
Главные тренеры
Брендан РоджерсЮрген Клопп
Голы
Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)31′
Джеймс Милнер71′
Роберту Фирмину(Трент Александр-Арнолд)74′
Трент Александр-Арнолд(Садио Мане)78′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Алиссон
21Рикарду Перейра
66Трент Александр-Арнолд
3Бен Чилвелл
26Эндрю Робертсон
4Чаглар Сеюнджю
4Виргил ван Дейк
6Джонатан Эванс
12Джо Гомес
62′
8Юри Тилеманс
5Джорджиньо Вайналдум
9Джейми Варди
9Роберту Фирмину
25Уилфред Ндиди
10Садио Мане
26Деннис Прат
72′
8Наби Кейта
70′
17Айосе Перес
7Джеймс Милнер
15Харви Барнс
58′
11Мохамед Салах
70′
11Марк Олбрайтон
27Дивок Ориги
10Джеймс Мэддисон
73′76′
14Джордан Хендерсон
82′
20Хамза Чудхури
20Адам Лаллана
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)15
0Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
5Фолы7
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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