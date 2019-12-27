Экс-защитник сборной Казахстана по футболу умер в 33 года
Скончался бывший защитник национальной сборной Казахстана по футболу и немецкого «Вольфсбурга» Сергей Каримов, передает football24.ru.
Скончался бывший защитник национальной сборной Казахстана по футболу и немецкого «Вольфсбурга» Сергей Каримов, передает football24.ru.
Ему было всего 33 года. Причины смерти не известны.
Каримов родился в 1986 году в Карагандинской области, в 1995-м его семья мигрировала в Германию.
На пике карьеры он выступал за «Вольфсбург», с которым в 2009 году стал чемпионом Германии. В 2010-м Каримов сыграл единственный матч за сборную Казахстана.