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13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-защитник сборной Казахстана по футболу умер в 33 года

Скончался бывший защитник национальной сборной Казахстана по футболу и немецкого «Вольфсбурга» Сергей Каримов, передает football24.ru.

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Ему было всего 33 года. Причины смерти не известны.

Каримов родился в 1986 году в Карагандинской области, в 1995-м его семья мигрировала в Германию.

На пике карьеры он выступал за «Вольфсбург», с которым в 2009 году стал чемпионом Германии. В 2010-м Каримов сыграл единственный матч за сборную Казахстана.

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