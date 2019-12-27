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13:17 (мск), источник: Прессбол

Мархель награждает, Гончаренко посвящает, Стасевич лучший. Как прошел «Золотой мяч-2019»?

Представители БАТЭ и брестского «Динамо» делили стол.

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Источник: РИА "Новости"

В этом году футбольные итоги решили подводить в фешенебельном Falcon Club. Он на том же проспекте Победителей, что и полюбившийся Prime Hall, но несколько ближе к футбольной федерации. За час до торжественной части, запланированной на 19.00, первые гости проникли в спортивно-развлекательном комплекс.

Пятьдесят шесть столов накрыли белыми скатертями, уставили напитками и закусками, на каждый стул определили презент, упакованный в коробку сорок пять на сорок пять сантиметров. Приглашенные, однако, в основной зал не спешили — встречали знакомых в холле, шутили, смеялись, пили кто кофе, кто шампанское.

— Каким этот год выдался для вас? — вопрос Михаилу Мархелю, главному тренеру национальной сборной.

— Конечно, насыщенным. С одной стороны приятным, с другой — очень тяжелым. Искренне скажу — не представлял, с чем придется столкнуться, но, в принципе, более-менее адаптировался в новой роли. Этот год считаю для себя успешным.

— В Беларуси новый чемпион…

— Не секрет, что большинство футболистов сборной играют в нашей высшей лиге. Поэтому тот уровень, который есть у белорусского чемпионата, очень важен с точки зрения национальной команды. В моем понимании, мы сделали шаг вперед, пусть и небольшой. Но все равно многое нужно улучшать.

— Шкурин в ЦСКА — приятный момент?

— Конечно. Это подтверждает, что через чемпионат Беларуси можно выходить на более высокий уровень.

— Из чемпионата России шансы Ильи попасть в сборную возрастут?

— Естественно. Самое главное — это игровая практика. Мы будем очень внимательно следить в том числе за Шкуриным, за его состоянием. Если он на самом деле переходит в ЦСКА, будем общаться с Виктором Михайловичем Гончаренко, обсуждать эти вопросы. В сборную ни для кого двери не закрыты. Сейчас межсезонье, нужно контролировать все эти вещи. Будет мало официальных игр.

Голос Леонида Бондаровича объявил ведущих мероприятия — импозантного Владимира Новицкого и обворожительную Анну Эйсмонт. После пятиминутного видеоролика на тему футбольных итогов года на сцену пригласили главу БФФ Владимира Базанова.

Прежде, чем подводить итоги года, хотелось бы поздравить всех с тридцатилетием Ассоциации «Белорусская федерация футбола». За это время БФФ сформировалась как самостоятельная организация в новой, независимой и суверенной стране. Мы получили признание на континенте, а также его пределами, став полноценным членом семей УЕФА и ФИФА. Сегодня мы не просто наблюдаем за процессами, актуальными для футбольного мира, но и активно в них вовлечены. Я благодарю всех, кто создавал Ассоциацию, помогал ей развиваться, поддерживал в трудные периоды. Уверен, лучшие годы БФФ еще впереди.

2019-й стал сезоном перемен. Впервые золотые медали завоевало брестское «Динамо», прервав гегемонию БАТЭ. Не сомневаюсь, достигнутый результат мотивирует команду с берегов Буга стать еще сильнее и удержать взятую высоту, а заодно с достоинством представить Беларусь в еврокубках. Что же до Борисова и прочих соперников Бреста, то — не сомневаюсь — каждый из них приложит максимум усилий, чтобы отобрать у «Динамо» пальму первенства. Значит, следующий чемпионат будет еще более интересным.

Произошли перемены и в национальной сборной. Новый тренерский штаб столкнулся с решением непростых кадровых и турнирных задач. В целом главная сборная страны с трудностями справилась — и готовится к главному экзамену отборочного цикла с пониманием, как и за счет чего добиться результата в плей-офф Евро-2020. Мы очень надеемся, что «белакрылые» уже в марте сделают всем любителям футбола в стране большой подарок, добившись успеха в матчах нокаут-раунда.

Наградив лауреатов, мы подведем черту под одним из самых ярких сезонов в истории суверенной Беларуси. Желаю всем хорошего вечера, позитивных эмоций!

«Спасибо, Владимир Александрович! Этот сезон и вправду оказался переполнен яркими и запоминающимися событиями…» — слова Новицкого.

В знак благодарности «за сотрудничество и существенный вклад в развитие футбола Беларуси» федерация отметила единомышленников — наградила памятными призами и подарками различные компании, президентский спортклуб и пару министерств. В былые годы «Звездный мяч» неизменно начинался с чествования людей, много отдавших белорусскому футболу, однако в 2019-м, как уверили ведущие, ветераны футбола уже получили денежные премии и ценные подарки. Перешли к главному.

Лучшая футболистка чемпионата Беларуси — Эмуедж Огбайагбевха (Минск). Нападающая из Нигерии забила 29 мячей в первенстве страны и помогла столичной команде добраться до 1/8 финала Лиги чемпионов, где отметилась голом в ворота «Барселоны».

Лучший игрок по пляжному футболу — Валерий Макаревич (Крылья Советов, Самара, Россия). Вратарь, у которого «сумленне не дазваляе выхоўваць дзяцей па-руску», прервал гегемонию Игоря Бриштеля, семь раз становившегося лучшим пляжным футболистом страны. Валерий внес весомый вклад в первый в истории сборной выход на чемпионат мира.

Лучший игрок по мини-футболу — Сергей Крыкун (Тюмень, Россия). Впервые в этой номинации победил игрок, представляющий зарубежный клуб. В сезоне-2018/19 Крыкун забил 20 голов за «Тюмень» и выиграл чемпионат России. «Надеюсь, с вами все в порядке!» — обратила внимание Эйсмонт на то, что форвард прихрамывает.

Лучший игрок по мини-футболу среди женщин — Лиана Мирошниченко (РЦОР-БГУ). За свою карьеру спортсменка, пять лет назад признававшаяся лучшей футболисткой страны, собрала все титулы белорусского футбола.

В музыкальную паузу солистка Большого театра оперы и балета Анастасия Малашкевич пела «Надежду», написанную в 1971 году совместно композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.

Командные призы

Справедливой игры — БАТЭ. Борисовская команда в течение сезона получила наименьшее количество желтых и красных карточек. За статуэткой на сцену поднимался Михаил Деменцевич. Представители БАТЭ и брестского «Динамо» сидели за одним столом.

Зрительских симпатий — Динамо-Брест. В среднем на матчи «бело-голубых» по ходу чемпионата приходили 8839 зрителей. Это лучшая средняя посещаемость в республике за последние семнадцать лет. Любопытно, что за наградой на сцену пригласили Александра Николаевича Зайцева — без указания должности. Приз же получал клубный гендиректор Максим Краснобаев.

За волю к победе — Энергетик-БГУ. Самая молодая команда высшей лиги выиграла пять раз, уступая в счете по ходу поединка.

Двумя составами — БАТЭ. Если у главной дружины Борисова сезон выдался не таким успешным, как обычно, то ближайший резерв «желто-синих» под руководством Кирилла Альшевского сумел завоевать чемпионский титул.

Лучшая судейская бригада — Виталий Севостьяник, Дмитрий Жук и Виталий Малютин. В сезоне-2019 Виталий, получивший второе подобное признание в своей карьере, провел двухсотый матч в белорусской элите.

Индивидуальные призы

Лучший вратарь — Александр Гутор (Динамо-Брест). В чемпионате страны голкипер провел 25 матчей, пропустил 18 голов и 10 поединков завершил «на ноль».

Лучший защитник — Павел Рыбак (Шахтер). 36-летний игрок третий раз в карьере и второй раз кряду получил подобную награду. В 2019-м в рядах «горняков» Павел отыграл 23 поединка и забил пару голов.

Лучший полузащитник и Лучший игрок — Игорь Стасевич (БАТЭ). Борисовский капитан отправил в ворота соперников 10 мячей и 12 раз ассистировал партнерам в рамках лиги.

Лучший нападающий и Самый полезный игрок — Илья Шкурин (Энергетик-БГУ). 19 мячей и 7 точных передач молодого форварда поспособствовали сохранению его командой прописки в элите.

Символические сборные чемпионата

Команда «А»: Александр ГУТОР (Динамо Бр) — Сергей Матвейчик, Павел РЫБАК, Александр САЧИВКО (все — Шахтер), Габи КИКИ (Динамо Бр) — Игорь СТАСЕВИЧ, Станислав ДРАГУН (оба — БАТЭ), Сергей КИСЛЯК, Павел НЕХАЙЧИК (оба — Динамо Бр) — Илья ШКУРИН (Энергетик-БГУ), Артем МИЛЕВСКИЙ (Динамо Бр);

Команда «Б»: Максим ПЛОТНИКОВ (Динамо Мн) — Никола АНТИЧ (Шахтер), Захар ВОЛКОВ (БАТЭ), Александр ПАВЛОВЕЦ, Олег ВЕРЕТИЛО (оба — Динамо Бр) — Юрий КОВАЛЕВ, Элис БАКАЙ (оба — Шахтер), Евгений ЯБЛОНСКИЙ (БАТЭ), Александр НОЙОК (Динамо Бр) — Максим СКАВЫШ (БАТЭ), Денис ЛАПТЕВ (Динамо Бр).

Главные призы

Лучшая футболистка — Анастасия-Гражина Щербаченя (Пярну, Эстония). Полузащитница национальной сборной впервые в карьере добилась такого звания.

Лучший тренер — Виктор Гончаренко. Награду наставнику ЦСКА вручил Эдуард Малофеев. Виктор Михайлович увозит статуэтку четвертый год кряду и девятый (!) за все годы (больше всех!). В традиционном опросе «Прессбола» за него проголосовали 315 человек. Вслед за наставником ЦСКА расположились Виталий Жуковский («Ислочь») — 77, Алексей Бага (БАТЭ) — 16, Олег Радушко («Городея») — 12.

Лучший футболист — Игорь Стасевич (БАТЭ). Второй раз подряд и третий — в карьере! Став лучшим, Стасевич догнал по наградам Сергея Алейникова. Больше в престижной номинации побеждали лишь Сергей Гоцманов (4 раза) и Александр Глеб (6). В опросе «ПБ» Игорь набрал 849 баллов (180 первых мест, 126 вторых и 57 третьих). Второе место занял Александр Мартынович — 504 (112, 64, 40), третье — Станислав Драгун — 418 (66, 76, 68). В число ближайших оппонентов названной тройки игроков вошли Павел Нехайчик — 278 (35, 59, 55) очков, Александр Гутор (оба — «Динамо» Бр) — 176 (24, 30, 44), Илья Шкурин («Энергетик"-БГУ) — 152 (8, 28, 72), Иван Маевский — 151 (19, 30, 34).

Если в былые годы лауреатам давали слово, то в этот раз — нет. Выходили, получали, уходили. Официальная часть мероприятия уместилась в полтора часа.

На вопросы журналистов ответил лучший тренер страны Виктор Гончаренко.

— Насколько приятно получать награду в очередной раз?

— Она всегда мотивирует работать еще больше, становиться еще лучше. Любые награды к этому обязывают. От этого нельзя устать, как и от побед.

— То, что вы из сезона в сезон становитесь лучшим без серьезной конкуренции — это тревожный звоночек?

— Мне не хотелось бы сейчас развернуто отвечать на этот вопрос. Давайте о другом — об этом прекрасном зале, этой церемонии. Может быть, я отвечаю как настоящий политик — на вопросы, которые не были заданы (улыбается). В прошлом году мне не удалось здесь присутствовать. В прошлом году мы потеряли моего самого дорогого и близкого человека, который сделал меня тренером. Все эти награды я бы хотел посвятить Капскому Анатолию Анатольевичу. Это мой второй отец, это мой друг, это мой наставник. Этот тот человек, который меня многому научил, многое мне дал. Все, что я умею, это благодаря этому человеку. К сожалению, он ушел. И мы должны об этом помнить. Приходить к этому человеку, не забывать, сколько он сделал для футбола, для БАТЭ в частности. Это и стадион, и количество титулов, Лига чемпионов, Лига Европы, ожидания болельщиков. К сожалению, его с нами нет. Моя награда — для Капского Анатолия Анатольевича.

— На каком уровне сохраняется ваш интерес к чемпионату Беларуси? Растет ли его уровень?

— Что касается уровня, то на этот вопрос должны отвечать те люди, которые здесь работают. Мой интерес сохраняется. Я читаю белорусские новости, интересуюсь в первую очередь делами БАТЭ — почему команда заняла второе место, что с ней происходит. Лучшего бомбардира прекрасно знаю. Лучший игрок на протяжении многих лет — это Игорь Стасевич, лучший вратарь — Александр Гутор. Все мои воспитанники. Конечно, за всеми слежу, со всеми знаком. И когда мои воспитанники получают награды — это приятно.

— Пролейте свет: где сейчас лучший бомбардир чемпионата Беларуси — в Бресте или в ЦСКА?

— Ноу коммент. Здесь ничего не могу комментировать.

«Спасибо — и до встречи в 2020-м! Пускай следующий год принесет нам путевку на чемпионат Европы!» — завершающие слова Эйсмонт.

Хорошо бы.

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