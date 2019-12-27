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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проведет товарищеский матч с киевским «Динамо»

Алматинский «Кайрат» в рамках предсезонных сборов проведет товарищеский матч с киевским «Динамо», сообщает Sportarena.com.

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Встреча состоится 28-го января в турецком Белеке.

Осеннюю часть сезона киевское «Динамо» завершило на втором месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет 14 очков.

Напомним, ранее стало известно, что «Кайрат» во время УТС проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится 13 февраля.

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