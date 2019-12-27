«Кайрат» проведет товарищеский матч с киевским «Динамо»

Осеннюю часть сезона киевское «Динамо» завершило на втором месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Шахтера» составляет 14 очков.

Напомним, ранее стало известно, что «Кайрат» во время УТС проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится 13 февраля.