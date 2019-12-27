«Барселона» не планирует покупать игроков в январе

Как сообщает источник, руководство испанской команды пришло к такому решению из-за того, что «Барселона» серьёзно потратился в летнее трансферное окно. Клуб планирует отыграть вторую часть сезона в том составе, который имеется. Однако несколько игроков могут покинуть каталонскую команду.