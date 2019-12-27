«Барселона» не планирует покупать игроков в январе
«Барселона» не планирует усиливаться игроками в зимнее трансферное окно.
«Барселона» не планирует усиливаться игроками в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщает Marca.
Как сообщает источник, руководство испанской команды пришло к такому решению
Ранее появилась информация, что руководство будет усиливать состав летом и планирует купить игроков на каждую позицию. Но основными из них являются позиция центрального нападающего и правого защитника.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров, набрав 39 очков. Следующий матч подопечные Эрнесто Вальверде проведут с «Эспаньолом». Встреча состоится 4 января.