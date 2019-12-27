Футбольного судью дисквалифицировали пожизненно за четыре пенальти в одном матче
Марокканский судья Хишам Тиази пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах, сообщает Sports.ru со ссылкой Telquel.ma.
Марокканский судья Хишам Тиази пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах, сообщает Sports.ru со ссылкой Telquel.ma.
44-летний рефери наказан за ошибки на матче местного чемпионата между командами «Олимпик Хурибга» и «Юссуфия Беррешида», который прошел 21 декабря и завершился со счетом 4:1. В этой игре Тиази назначил четыре пенальти: три — в ворота гостей, один — хозяевам.
В 2014 году Тиази уже отстраняли от работы на три месяца.