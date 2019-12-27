Футбольного судью дисквалифицировали пожизненно за четыре пенальти в одном матче

44-летний рефери наказан за ошибки на матче местного чемпионата между командами «Олимпик Хурибга» и «Юссуфия Беррешида», который прошел 21 декабря и завершился со счетом 4:1. В этой игре Тиази назначил четыре пенальти: три — в ворота гостей, один — хозяевам.