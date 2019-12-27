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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Футбольного судью дисквалифицировали пожизненно за четыре пенальти в одном матче

Марокканский судья Хишам Тиази пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах, сообщает Sports.ru со ссылкой Telquel.ma.

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Источник: africatopsports.com

44-летний рефери наказан за ошибки на матче местного чемпионата между командами «Олимпик Хурибга» и «Юссуфия Беррешида», который прошел 21 декабря и завершился со счетом 4:1. В этой игре Тиази назначил четыре пенальти: три — в ворота гостей, один — хозяевам.

В 2014 году Тиази уже отстраняли от работы на три месяца.

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