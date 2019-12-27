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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Испании задержаны 14 человек за договорные матчи в Серии A

МАДРИД, 27 дек — РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала 14 человек в рамках операции по борьбе с организацией договорных матчей в итальянской Серии A (высший дивизион итальянской футбольной лиги) и незаконными ставками, говорится в сообщении ведомства.

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Источник: Спорт РИА Новости

В операции, которую координировал Европол, принимали участие испанская Национальная полиция и итальянские правоохранительные органы. Все задержания были произведены в Испании, два обыска — в Италии.

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В рамках расследования было установлено существование организации, связанной с незаконной букмекерской конторой в Италии, чьими клиентами были в том числе игроки высшей итальянской Лиги. «Во время расследования были установлены несколько попыток организации договорных матчей в итальянской Серии А», — говорится в сообщении испанской полиции.

Первая часть операции Oikos была проведена в мае. Тогда в Испании были задержаны 11 человек, подозреваемые в организации договорных матчей во второй лиге футбольного чемпионата Испании. По данным следствия, во главе группировки стояли бывшие игроки мадридского «Реала» Карлос Аранда и Рауль Браво.

Четырнадцати задержанным в ходе второй фазы операции предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и ненадлежащем распоряжении имуществом.

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