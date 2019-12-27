Ибрагимович стал игроком «Милана»

В четверг, 2 января, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра. затем состоится пресс-конференция футболиста.

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

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