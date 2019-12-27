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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович стал игроком «Милана»

«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на сезон.

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В четверг, 2 января, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра. затем состоится пресс-конференция футболиста.

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

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Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.

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9 октября© Ньюстюб
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