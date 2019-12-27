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27 декабря, источник: Vesti.kz

Легионера «Тобола» признали лучшим футболистом страны

Полузащитник «Тобола» и сборной Грузии Джаба Канкава признан игроком 2019 года в своей стране, передает корреспондент Vesti.kz.

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33-летний Канкава стал лучшим по версии местной Федерации футбола. В голосовании участвовали тренеры и игроки сборной Грузии, тренеры и капитаны клубов чемпионата, журналисты и ветераны футбола.

В «Тоболе» Канкава выступает за «Тобол» с 2018 года. За костанайский клуб он провел 67 матчей и забил три гола.

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