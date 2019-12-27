Легионера «Тобола» признали лучшим футболистом страны
Полузащитник «Тобола» и сборной Грузии Джаба Канкава признан игроком 2019 года в своей стране, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник «Тобола» и сборной Грузии Джаба Канкава признан игроком 2019 года в своей стране, передает корреспондент Vesti.kz.
33-летний Канкава стал лучшим по версии местной Федерации футбола. В голосовании участвовали тренеры и игроки сборной Грузии, тренеры и капитаны клубов чемпионата, журналисты и ветераны футбола.
В «Тоболе» Канкава выступает за «Тобол» с 2018 года. За костанайский клуб он провел 67 матчей и забил три гола.