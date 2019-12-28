Ибрагимович вернулся в «Милан». У Роналду появился достойный соперник
За полгода в Италии 38-летний швед заработает 3,5 миллиона евро.
За полгода в Италии 38-летний швед заработает 3,5 миллиона евро.
Первая и главная реакция на новость о том, что «Милан» официально объявил о контракте со Златаном Ибрагимовичем — облегчение. Ну,
Соглашение рассчитано на полгода — до конца этого сезона, с возможностью продления еще на сезон. Зарплата шведа, по сообщению La Gazzetta dello Sport, составит 3,5 миллиона евро, плюс он получит подписной бонус, размер которого не разглашается. Ибра приедет в Милан 2 января — тогда пройдут все обязательные официальные церемонии. 6 января форвард, вероятно, попадет в заявку на матч серии А с «Сампдорией», а его дебют ожидается 15 января во встрече Кубка Италии со СПАЛ.
«Я возвращаюсь в клуб, который невероятно уважаю, и в город, который я люблю. Вместе со своими партнерами я буду биться изо всех сил, чтобы перевернуть ход этого сезона, и мы сделаем все, чтобы добиться наших целей», — сказал Ибрагимович.
Понятно, что возвращение шведа вызвало бурю эмоций у болельщиков «Милана». Клуб обыграл это видеороликом с игрой слов — «IZ Coming», и этот твит в официальном аккаунте за первые 10 минут собрал 15 тысяч лайков.
Разумеется, это основная тема и в La Gazzetta dello Sport — главном спортивном издании Италии, базирующемся как раз в Милане и по большей части освещающем жизнь двух местных
В том числе тактический разбор — где и как будет играть звездный швед. Если коротко, то, скорее всего — схема 4−3−3, которую любит нынешний главный тренер «дьяволов» Стефано Пиоли с Иброй в центре атаки и с Сусо с Чалханоглу по краям. При этом поляк Пентек, пришедший в «Милан» в январе и настрелявший за вторую половину прошлого сезона 12 голов, видимо, окажется лишним и покинет клуб. Под вопросом и будущее в «Милане» бразильца Пакеты, за которого год назад заплатили 38,4 миллиона евро.
Что касается мотивации сторон, то у «Милана» она понятна. Доведшие клуб до ручки бывшие
Но вот зачем швед решил ввязаться в столь сомнительный проект? Понятно, что хорошие финансовые условия, понятно, что отличный с точки зрения жизни город — это вам не шумный и бурлящий южный Неаполь, понятно, что приятные воспоминания о проведенных в «Милане» двух сезонах… Но все же. В 2010-м Ибра приезжал сюда, когда в команде были Неста, Тиагу Силва, Гаттузо, Зеедорф, Пирло, Амброзини, Индзаги, Кассано, Алешандре Пату, Робинью… Сейчас за «дьяволов» бегают такие люди как Калабрия, Кессие, Бенассер, Крунич, Ребич, Кастильехо и Борини. Как Ибрагимович с его самолюбием и мастерством будет с ними уживаться в одной команде, не очень понятно.
Впрочем, посмотрим. Мальдини и Бобан своей цели добились — лично я в январе точно собираюсь включать трансляции матчей «Милана». И, кстати, в серии А теперь играют два футболиста с самым большим эго — Криштиану и Ибра. Матч «Юве» и «Милана» 11 апреля — теперь это точно нельзя пропустить.
Дмитрий Гирин