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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вулверхэмптон» одержал победу в матче с «Манчестер Сити», проигрывая со счётом 0:2

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2019

Уже на 12-й минуте «Сити» остался в меньшинстве — с поля был удалён вратарь Эдерсон. Несмотря на это, в середине первого тайма «горожане» вышли вперёд благодаря голу нападающего Рахима Стерлинга. В начале второй половины Стерлинг увеличил преимущество гостей.

На 55-й минуте форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре отыграл один мяч. В конце матча нападающий «волков» Рауль Хименес сравнял счёт. Победу хозяевам принёс защитник Мэтт Доэрти, забив на 89-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) — пятое.

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3:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1927.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуХосеп Гвардьола
Голы
Адама I Траоре(Рубен Невеш)55′
Рахим Стерлинг25′
Рауль Хименес(Адама I Траоре)82′
Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)50′
Мэтт Доэрти(Рауль Хименес)89′
Нереализованные пенальти
Рахим Стерлинг25′
Составы команд
11Руй Патрисиу
31Эдерсон
12′
16Конор Коади
2Кайл Уокер
27Ромен Саисс
22Бенжамен Менди
32Леандер Дендонкер
25Фернандинью
2Мэтт Доэрти
30Николас Отаменди
60′
37Адама I Траоре
20Бернарду Силва
8Рубен Невеш
16Родриго Эрнандес
28Жоау Моутинью
7Рахим Стерлинг
19Хонни Кастро
73′
17Кевин Де Брейне
67′
29Рубен Винагре
8Илкай Гюндоган
18Диогу Жота
79′
10Серхио Агуэро
14′
7Педру Нету
1Клаудио Браво
9Рауль Хименес
90′
26Рияд Махрез
45′
5Райан Беннетт
50Эрик Гарсия
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
20Удары (всего)7
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
7Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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