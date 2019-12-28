«Вулверхэмптон» одержал победу в матче с «Манчестер Сити», проигрывая со счётом 0:2

Уже на 12-й минуте «Сити» остался в меньшинстве — с поля был удалён вратарь Эдерсон. Несмотря на это, в середине первого тайма «горожане» вышли вперёд благодаря голу нападающего Рахима Стерлинга. В начале второй половины Стерлинг увеличил преимущество гостей.