«Сити» отдал матч с 2:0 и показал худшее владение в карьере Гвардиолы (37%). Похоже, «Ливерпуль» уже не догнать
До «Ливерпуля» 14 очков.
До «Ливерпуля» 14 очков.
В Boxing Day «Ливерпуль» в гостях уничтожил «Лестер», а после этого все ждали, что хотя бы «Сити» продолжит погоню за Клоппом и его командой. Но у «Манчестера» был тяжелый выезд к «Вулверхэмптону» — команде, которой Пеп проигрывал и в этом сезоне, и в прошлом.
Начиналось все типично для команд Гвадриолы: владение мячом, поиск способов вскрыть оборону. Все изменилось на 12-й минуте: один из защитников «Вулверхэмптона» вывел Диогу Жоту один на один с Эдерсоном, а тот снес нападающего. Мартин Аткинсон дал красную карточку.
Пеп выпустил Клаудио Браво — кипер заменил Серхио Агуэро. Нападающий проводил первый матч в основе с ноября — восстанавливался от травмы. И Серхио был не очень рад замене. Забавно, что перед игрой Гвардиола сказал: «Заменить Агуэро — одна из самых сложных задач, потому что он незаменим».
После удаления игра изменилась: «Вулвз» забрали мяч и позиционно атаковали. «Сити» отвечал быстрыми контратаками. В одной из них Дендонкер наступил на ногу Марезу в штрафной — Мартин Аткинсон после подсказки ВАР поставил пенальти.
Стерлинг подошел к мячу и не забил — кипер Руй Патрисиу потащил из нижнего угла. Гвардиола на скамейке совсем впал в депрессию, но опять вмешался ВАР: игроки вбежали в штрафную до удара, а Рахиму дали второй шанс. Нападающий пробил ровно в тот же угол, Патрисиу снова потащил. Правда, на этот раз отбил прямо на Рахима — 1:0.
Удаление и два отбитых пенальти к 28-й минуте.
Во втором тайме ситуация не сильно изменилась: «Вулверхэмптон» держал мяч и давил, а «Сити» уже реже отвечал. В одной из контратак Кевин Де Брюйне идеально вывел Стерлинга к воротам — Рахим сделал счет 2:0.
Но после этого за дело взялся Адама Траоре, который в первом круге прибил «Сити» двумя голами в гостях. На 55-й минуте домашнего матча Адама отыграл один мяч. И стал третьим игроком, забившим три гола гвардиоловскому «Ман Сити» за один сезон — предыдущими двумя были Варди и Азар в первый сезон работы Пепа.
Но на 80-й минуте ошибся Менди, а Траоре оттер защитника и прострелил вдоль ворот — Рауль Хименес сравнял счет. А на 89-й крайний защитник Доэрти подключился к атаке и заколотил с линии штрафной. 3:2!
• «Манчестер Сити» вполне заслуженно проиграл: «Вулвз» были лучше и по владению (63% на 37%), и по ударам 20:7 (8:3 в створ). За всю тренерскую карьеру Гвардиолы у его команды не было такого низкого процента владения. Предыдущий антирекорд случился в ноябре в матче с «Челси» — 46%.
• А вот «Вулверхэмптон» — короли волевых побед. В этом сезоне команда набрала уже 14 очков в матчах, в которых уступала в счете. Даже у «Ливерпуля» меньше. Кстати, в следующем туре у «Вулвз» как раз матч на «Энфилде».
• Думали, что Клопп — самый неудобный тренер для Гвардиолы? Кажется, появился новый кандидат. У Нуну Эшпириту Санту Гвадриола выиграл всего один матч из пяти. У Пепа уже третье поражение от «Вулверхэмптона» за два сезона.
• В этом сезоне «МС» уже потерял больше очков, чем за весь предыдущий (19, в прошлом потеряли 16). И пропустил больше голов, чем в прошлом году (29 против 23).
У нас меньше чем 40 часов на подготовку к следующей игре, но нам нельзя сдаваться. Догнать «Ливерпуль» уже нереально, меня об этом спрашивают постоянно, но мой ответ не меняется.
Следующий матч у «Сити» уже в воскресенье — против «Шеффилда», который идет на седьмом месте. Гвардиола упомянул это во
«У нас меньше чем 40 часов на подготовку к следующей игре, но нам нельзя сдаваться. Догнать “Ливерпуль” уже нереально, меня об этом спрашивают постоянно, но мой ответ не меняется. Нам все равно нельзя сдаваться, а то мы можем остаться без Лиги чемпионов».
Теперь отрыв «Ливерпуля» выглядит еще страшнее: 13 очков от второго места, матч в запасе. Надежда «Сити» и «Лестера» — 5 поражений «Ливерпуля». Но за последние два года команда Клоппа проиграла в АПЛ только 4 раза.
Максим Полтавец
|Эшпириту Санту Нуну
|Хосеп Гвардьола
|Адама I Траоре(Рубен Невеш)
|55′
|Рахим Стерлинг
|25′
|Рауль Хименес(Адама I Траоре)
|82′
|Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)
|50′
|Мэтт Доэрти(Рауль Хименес)
|89′
|Рахим Стерлинг
|25′
|11
|Руй Патрисиу
|31
|Эдерсон
12′
|16
|Конор Коади
|2
|Кайл Уокер
|27
|Ромен Саисс
|22
|Бенжамен Менди
|32
|Леандер Дендонкер
|25
|Фернандинью
|2
|Мэтт Доэрти
|30
|Николас Отаменди
60′
|37
|Адама I Траоре
|20
|Бернарду Силва
|8
|Рубен Невеш
|16
|Родриго Эрнандес
|28
|Жоау Моутинью
|7
|Рахим Стерлинг
|19
|Хонни Кастро
73′
|17
|Кевин Де Брейне
67′
|29
|Рубен Винагре
|8
|Илкай Гюндоган
|18
|Диогу Жота
79′
|10
|Серхио Агуэро
14′
|7
|Педру Нету
|1
|Клаудио Браво
|9
|Рауль Хименес
90′
|26
|Рияд Махрез
45′
|5
|Райан Беннетт
|50
|Эрик Гарсия
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)