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11:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Сити» отдал матч с 2:0 и показал худшее владение в карьере Гвардиолы (37%). Похоже, «Ливерпуль» уже не догнать

До «Ливерпуля» 14 очков.

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Источник: AP 2019

В Boxing Day «Ливерпуль» в гостях уничтожил «Лестер», а после этого все ждали, что хотя бы «Сити» продолжит погоню за Клоппом и его командой. Но у «Манчестера» был тяжелый выезд к «Вулверхэмптону» — команде, которой Пеп проигрывал и в этом сезоне, и в прошлом.

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Начиналось все типично для команд Гвадриолы: владение мячом, поиск способов вскрыть оборону. Все изменилось на 12-й минуте: один из защитников «Вулверхэмптона» вывел Диогу Жоту один на один с Эдерсоном, а тот снес нападающего. Мартин Аткинсон дал красную карточку.

Пеп выпустил Клаудио Браво — кипер заменил Серхио Агуэро. Нападающий проводил первый матч в основе с ноября — восстанавливался от травмы. И Серхио был не очень рад замене. Забавно, что перед игрой Гвардиола сказал: «Заменить Агуэро — одна из самых сложных задач, потому что он незаменим».

После удаления игра изменилась: «Вулвз» забрали мяч и позиционно атаковали. «Сити» отвечал быстрыми контратаками. В одной из них Дендонкер наступил на ногу Марезу в штрафной — Мартин Аткинсон после подсказки ВАР поставил пенальти.

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Стерлинг подошел к мячу и не забил — кипер Руй Патрисиу потащил из нижнего угла. Гвардиола на скамейке совсем впал в депрессию, но опять вмешался ВАР: игроки вбежали в штрафную до удара, а Рахиму дали второй шанс. Нападающий пробил ровно в тот же угол, Патрисиу снова потащил. Правда, на этот раз отбил прямо на Рахима — 1:0.

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Удаление и два отбитых пенальти к 28-й минуте.

Во втором тайме ситуация не сильно изменилась: «Вулверхэмптон» держал мяч и давил, а «Сити» уже реже отвечал. В одной из контратак Кевин Де Брюйне идеально вывел Стерлинга к воротам — Рахим сделал счет 2:0.

Но после этого за дело взялся Адама Траоре, который в первом круге прибил «Сити» двумя голами в гостях. На 55-й минуте домашнего матча Адама отыграл один мяч. И стал третьим игроком, забившим три гола гвардиоловскому «Ман Сити» за один сезон — предыдущими двумя были Варди и Азар в первый сезон работы Пепа.

После этого Гвардиола удерживал победу как мог: снял Мареза (еще в перерыве поменял на защитника) и Де Брюйне (выпустил Гюндогана), а «Ман Сити» почти не переходил центр поля.

Но на 80-й минуте ошибся Менди, а Траоре оттер защитника и прострелил вдоль ворот — Рауль Хименес сравнял счет. А на 89-й крайний защитник Доэрти подключился к атаке и заколотил с линии штрафной. 3:2!

• «Манчестер Сити» вполне заслуженно проиграл: «Вулвз» были лучше и по владению (63% на 37%), и по ударам 20:7 (8:3 в створ). За всю тренерскую карьеру Гвардиолы у его команды не было такого низкого процента владения. Предыдущий антирекорд случился в ноябре в матче с «Челси» — 46%. Да-да, Пепа еще так в жизни не возили.

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• А вот «Вулверхэмптон» — короли волевых побед. В этом сезоне команда набрала уже 14 очков в матчах, в которых уступала в счете. Даже у «Ливерпуля» меньше. Кстати, в следующем туре у «Вулвз» как раз матч на «Энфилде».

• Думали, что Клопп — самый неудобный тренер для Гвардиолы? Кажется, появился новый кандидат. У Нуну Эшпириту Санту Гвадриола выиграл всего один матч из пяти. У Пепа уже третье поражение от «Вулверхэмптона» за два сезона.

• В этом сезоне «МС» уже потерял больше очков, чем за весь предыдущий (19, в прошлом потеряли 16). И пропустил больше голов, чем в прошлом году (29 против 23).

У нас меньше чем 40 часов на подготовку к следующей игре, но нам нельзя сдаваться. Догнать «Ливерпуль» уже нереально, меня об этом спрашивают постоянно, но мой ответ не меняется.
Хосеп Гвардиола
Главный тренер "Манчестер Сити"

Следующий матч у «Сити» уже в воскресенье — против «Шеффилда», который идет на седьмом месте. Гвардиола упомянул это во флэш-интервью.

«У нас меньше чем 40 часов на подготовку к следующей игре, но нам нельзя сдаваться. Догнать “Ливерпуль” уже нереально, меня об этом спрашивают постоянно, но мой ответ не меняется. Нам все равно нельзя сдаваться, а то мы можем остаться без Лиги чемпионов».

Теперь отрыв «Ливерпуля» выглядит еще страшнее: 13 очков от второго места, матч в запасе. Надежда «Сити» и «Лестера» — 5 поражений «Ливерпуля». Но за последние два года команда Клоппа проиграла в АПЛ только 4 раза.

Максим Полтавец

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Вулверхэмптон Уондерерс
3:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1927.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Molineux Stadium, 31737 зрителей
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуХосеп Гвардьола
Голы
Адама I Траоре(Рубен Невеш)55′
Рахим Стерлинг25′
Рауль Хименес(Адама I Траоре)82′
Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)50′
Мэтт Доэрти(Рауль Хименес)89′
Нереализованные пенальти
Рахим Стерлинг25′
Составы команд
11Руй Патрисиу
31Эдерсон
12′
16Конор Коади
2Кайл Уокер
27Ромен Саисс
22Бенжамен Менди
32Леандер Дендонкер
25Фернандинью
2Мэтт Доэрти
30Николас Отаменди
60′
37Адама I Траоре
20Бернарду Силва
8Рубен Невеш
16Родриго Эрнандес
28Жоау Моутинью
7Рахим Стерлинг
19Хонни Кастро
73′
17Кевин Де Брейне
67′
29Рубен Винагре
8Илкай Гюндоган
18Диогу Жота
79′
10Серхио Агуэро
14′
7Педру Нету
1Клаудио Браво
9Рауль Хименес
90′
26Рияд Махрез
45′
5Райан Беннетт
50Эрик Гарсия
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
20Удары (всего)7
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
7Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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