«Сити» отдал матч с 2:0 и показал худшее владение в карьере Гвардиолы (37%). Похоже, «Ливерпуль» уже не догнать

Источник: AP 2019

В Boxing Day «Ливерпуль» в гостях уничтожил «Лестер», а после этого все ждали, что хотя бы «Сити» продолжит погоню за Клоппом и его командой. Но у «Манчестера» был тяжелый выезд к «Вулверхэмптону» — команде, которой Пеп проигрывал и в этом сезоне, и в прошлом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Начиналось все типично для команд Гвадриолы: владение мячом, поиск способов вскрыть оборону. Все изменилось на 12-й минуте: один из защитников «Вулверхэмптона» вывел Диогу Жоту один на один с Эдерсоном, а тот снес нападающего. Мартин Аткинсон дал красную карточку.

Пеп выпустил Клаудио Браво — кипер заменил Серхио Агуэро. Нападающий проводил первый матч в основе с ноября — восстанавливался от травмы. И Серхио был не очень рад замене. Забавно, что перед игрой Гвардиола сказал: «Заменить Агуэро — одна из самых сложных задач, потому что он незаменим».

После удаления игра изменилась: «Вулвз» забрали мяч и позиционно атаковали. «Сити» отвечал быстрыми контратаками. В одной из них Дендонкер наступил на ногу Марезу в штрафной — Мартин Аткинсон после подсказки ВАР поставил пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PIqFGN99p1Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стерлинг подошел к мячу и не забил — кипер Руй Патрисиу потащил из нижнего угла. Гвардиола на скамейке совсем впал в депрессию, но опять вмешался ВАР: игроки вбежали в штрафную до удара, а Рахиму дали второй шанс. Нападающий пробил ровно в тот же угол, Патрисиу снова потащил. Правда, на этот раз отбил прямо на Рахима — 1:0.

Удаление и два отбитых пенальти к 28-й минуте.

Во втором тайме ситуация не сильно изменилась: «Вулверхэмптон» держал мяч и давил, а «Сити» уже реже отвечал. В одной из контратак Кевин Де Брюйне идеально вывел Стерлинга к воротам — Рахим сделал счет 2:0.

Но после этого за дело взялся Адама Траоре, который в первом круге прибил «Сити» двумя голами в гостях. На 55-й минуте домашнего матча Адама отыграл один мяч. И стал третьим игроком, забившим три гола гвардиоловскому «Ман Сити» за один сезон — предыдущими двумя были Варди и Азар в первый сезон работы Пепа.

После этого Гвардиола удерживал победу как мог: снял Мареза (еще в перерыве поменял на защитника) и Де Брюйне (выпустил Гюндогана), а «Ман Сити» почти не переходил центр поля.

Но на 80-й минуте ошибся Менди, а Траоре оттер защитника и прострелил вдоль ворот — Рауль Хименес сравнял счет. А на 89-й крайний защитник Доэрти подключился к атаке и заколотил с линии штрафной. 3:2!

• «Манчестер Сити» вполне заслуженно проиграл: «Вулвз» были лучше и по владению (63% на 37%), и по ударам 20:7 (8:3 в створ). За всю тренерскую карьеру Гвардиолы у его команды не было такого низкого процента владения. Предыдущий антирекорд случился в ноябре в матче с «Челси» — 46%. Да-да, Пепа еще так в жизни не возили.

• А вот «Вулверхэмптон» — короли волевых побед. В этом сезоне команда набрала уже 14 очков в матчах, в которых уступала в счете. Даже у «Ливерпуля» меньше. Кстати, в следующем туре у «Вулвз» как раз матч на «Энфилде».

• Думали, что Клопп — самый неудобный тренер для Гвардиолы? Кажется, появился новый кандидат. У Нуну Эшпириту Санту Гвадриола выиграл всего один матч из пяти. У Пепа уже третье поражение от «Вулверхэмптона» за два сезона.

• В этом сезоне «МС» уже потерял больше очков, чем за весь предыдущий (19, в прошлом потеряли 16). И пропустил больше голов, чем в прошлом году (29 против 23).

У нас меньше чем 40 часов на подготовку к следующей игре, но нам нельзя сдаваться. Догнать «Ливерпуль» уже нереально, меня об этом спрашивают постоянно, но мой ответ не меняется. Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити"

Следующий матч у «Сити» уже в воскресенье — против «Шеффилда», который идет на седьмом месте. Гвардиола упомянул это во флэш-интервью.

«У нас меньше чем 40 часов на подготовку к следующей игре, но нам нельзя сдаваться. Догнать “Ливерпуль” уже нереально, меня об этом спрашивают постоянно, но мой ответ не меняется. Нам все равно нельзя сдаваться, а то мы можем остаться без Лиги чемпионов».

Теперь отрыв «Ливерпуля» выглядит еще страшнее: 13 очков от второго места, матч в запасе. Надежда «Сити» и «Лестера» — 5 поражений «Ливерпуля». Но за последние два года команда Клоппа проиграла в АПЛ только 4 раза.