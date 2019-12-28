Азар и еще 9 провальных трансферов 2019 года в европейском футболе

Источник: Reuters

Оценить предстоящие трансферы мы еще успеем, а подвести итоги уходящего года сейчас самое время.

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Если удачные переходы долго остаются на слуху, то неудачные сделки часто остаются без должного обсуждения. В нашей подборке внимание будет уделено трансферам, не оправдавшим ожиданий фанатов и боссов европейских клубов. Сразу стоит оговориться, что в рейтинге не будет внутрироссийских сделок — самое вкусное стоить оставить на новогоднее пиршество.

Десятое место. Матс Хуммельс. Откуда: «Бавария». Куда: «Боруссия»

Источник: AP

Немецкий защитник вернулся в Дортмунд после трех лет игры в Мюнхене. По словам самого Хуммельса, он не собирался доигрывать в «Боруссии», а намеревался вновь свергнуть «Баварию» с трона вместе со «шмелями». На возвращение экс-игрока клуб не поскупился и заплатил за Матса 30 миллионов евро. Несмотря на ожидания, защита команды не стала надежнее, а банда Люсьена Фавра не смогла воспользоваться осечками конкурентов из Мюнхена на старте сезона и занять лидирующую позицию в Бундеслиге. Да и «Бавария» точно пожалела о продаже защитника, после того как основной центрдеф Никлас Зюле порвал кресты и выбыл на длительный срок.

Девятое место. Гонсало Игуаин. Откуда: «Милан». Куда: «Челси»

Источник: Reuters

Весь прошлый сезон форвард «Ювентуса» провел в арендах. Первые полгода аргентинец выступал за «Милан», после чего отправился перезагружать свою карьеру в Лондон. Игуаин должен был заменить в составе «синих» Альваро Морату и помочь команде наладить розыгрыш мяча низом у ворот соперников. За пять месяцев в Англии Гонсало забил семь голов. Результат нельзя назвать плачевным, но от форварда с таким бэкграундом явно ждали большего. Вместе с «Челси» Пипито выиграл Лигу Европы. Правда, Игуаин лишь однажды вышел на поле, а весь финальный поединок наблюдал со скамейки запасных. Стоит ли говорить, что в Лондоне отказались от права выкупа аргентинца?

Летом Гонсало решил остаться в «Ювентусе». Как показало время, правильно сделал. Их связка с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой стала основной в Турине. А рулевой «Старой синьоры» Маурицио Сарри, зачехливший Игуаниа в минувшем розыгрыше еврокубков, вспомнил их совместные подвиги времен «Наполи» и вновь сделал ставку на нападающего.

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Восьмое место. Адриен Рабьо. Откуда: ПСЖ. Куда: «Ювентус»

Французский полузащитник разругался с боссами парижан еще по ходу прошлого сезона. Адриен отказался продлевать контракт и остался без игровой практики на целых шесть месяцев. Все шло к тому, что Рабьо летом пополнит состав «Барселоны», но в последний момент переход сорвался. А что происходит, когда на рынке появляется качественный свободный агент? Верно, на него выходят представители «Ювентуса», чующие футболистов с истекающими контрактами, словно акула кровь своей жертвы.

Завоевать место в стартовом составе «Старой синьоры» Рабьо пока не удалось. Впрочем, рассчитывать на основу после столь долгого отсутствия с конкурентами в лице Блеза Матюиди и Эмре Джана — дело оптимистичное. Тем не менее от француза ожидали большего в его первые месяцы в Турине. Сейчас же все идет к тому, что полузащитник пропустит третий кряду крупный турнир в составе сборной Франции, куда ему просто не попасть без должного количества игровой практики.

Седьмое место. Алексис Санчес. Откуда: «Манчестер Юнайтед». Куда: «Интер»

Источник: AP

Минувшим летом стало окончательно ясно, что обмен Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса обернулся катастрофой для «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». В итоге армянский игрок отправился перезапускать карьеру в «Рому», а чилиец перебрался в Милан. Но стать ключевым винтиком в слаженном механизме команды Антонио Конте ему так и не удалось.

Первый месяц Санчес набирал форму и пытался пробиться в состав. А когда ему удалось убедить тренерский штаб доверить ему место в основе, Алексис заработал удаление. Буквально через несколько дней чилиец травмировал сухожилие и отправился в лазарет до конца года, так и оставшись с одним появлением в чемпионате с первых минут. Просто напомню, что нападающий продолжает получать 18 миллионов евро за сезон.

Шестое место. Кевин-Принс Боатенг. Откуда: «Сассуоло». Куда: «Барселона»

Источник: AP

Первые слухи о трансфере ганского футболиста из скромного «Сассуоло» в столицу Каталонии болельщики «сине-гранатовых» воспринимали как шутку. Но руководство «Барселоны» не собиралось шутить и арендовало игрока прошлой зимой. Боатенга рассматривали как краткосрочную замену Луису Суаресу, чтобы предоставить уругвайцу чуть больше отдыха перед решающим отрезком сезона.

Только каталонская девятка не собиралась отдыхать, а травмы обошли Суареса стороной. Да и вылет «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов лишил Кевина шанса провести еще пару матчей в чемпионате, подменяя основу. В итоге у Боатенга набралось всего четыре игры за «сине-гранатовых», в которых он не сумел отличиться. Сам футболист еще до перехода признавался, что игра за «Барселону» является его мечтой. Что сказать, мечту он свою осуществил. В остальном трансфер Боатенга оказался абсолютно бесполезным.

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Пятое место. Сеск Фабрегас. Откуда: «Челси». Куда: «Монако»

Переход именитого испанца в тонущий «Монако» выглядел миссией по спасению утопающих. На Британских островах Фабрегасу было уже сложно пробиваться в основной состав, но роль «дядьки» среди юной банды монегасков казалась идеальным вариантом продолжения карьеры для полузащитника.

Испанец сразу же стал игроком основы и начал получать желанные 90 минут игрового времени каждую неделю. Но выйти на качественно новый уровень Фабрегасу, как и всему «Монако», не удалось. Да, команда сохранила прописку в Лиге 1, а ныне обитает в середине турнирной таблицы. Только от клуба ждали больших успехов, а прошлогодний кризис не оказался временной историей. За год во Франции Сеск отметился лишь тремя результативными действиями, а в последнее время и вовсе выпал из стартового состава.

Четвертое место. Кшиштоф Пёнтек. Откуда: «Дженоа». Куда: «Милан»

Источник: Reuters

Польский нападающий стал настоящим открытием прошлого сезона Серии А. Девятнадцать голов за полгода в составе скромного «Дженоа» обеспечили ему приглашение «Милана». Легендарный клуб отвалил за Пёнтека 35 миллионов и сразу же сделал его основным форвардом. Кшиштоф бодро начал новый этап своей карьеры и записал на свой счет еще десяток забитых мячей в красно-черной футболке. Сам клуб завершил чемпионат в одном очке от Лиги чемпионов и возлагал большие надежды на следующий год.

Только резво стартовать у «Милана» не вышло, а к зиме клуб и вовсе закрепил за собой звание середняка. Сам же Пёнтек сбавил ход даже сильней своих одноклубников. В нынешнем сезоне у поляка лишь один гол с игры. А теперь давайте вспомним, сколько боссы «россонери» заплатили за Кшиштофа. Не многовато ли за несколько удачных месяцев? Конечно, у форварда еще есть шанс поправить свою статистику во второй части сезона. В противном случае Пентек может стать игроком «одного сезона» и тяжелым финансовым бременем для «Милана».

Третье место. Леандро Паредес. Откуда: «Зенит». Куда: ПСЖ

Источник: AFP

Первым делом стоит уточнить, что сделка стала неудачной только для одного из клубов. «Зенит» выручил за аргентинца огромные по российским меркам деньги (более 40 миллионов) и грамотно их инвестировал в новых футболистов, которые помогли клубу из Санкт-Петербурга стать чемпионом. А ПСЖ… Французы просто купили очередного игрока.

Оставшуюся часть прошлого сезона Паредес провел в основе парижан, а его жизнь, должно быть, превратилась в сказку. А что еще надо игроку? В топ-клубе играешь, среди одноклубников — Неймар и Мбаппе, а на банковский счет каждый месяц приходит космическая сумма. Чем не футбольный рай? Только фанаты ПСЖ и партнеры Леандро по раздевалке не разделяли радостей аргентинца.

Первыми подвох почуяли французские болельщики, которые увидели расхождения между качеством игры Паредеса и его трансферной стоимостью. Позже подключились и игроки, которые все чаще выражали свое недовольство действиями аргентинца. Летом ПСЖ словно не обратил внимание на Леандро и подписал сразу несколько игроков центра поля, отправив аргентинца в запас. Последние новости и вовсе говорят о том, что парижская сказка футболиста может подойти к концу. Французская пресса сообщила, что Паредеса могут обменять в «Ювентус» на немца Эмре Джана.

Остается лишь один вопрос: зачем туринскому клубу игрок? Если Джан и Рабио не могут отвоевать место в старте, то шансы аргентинца выходить на поле с первых минут кажутся призрачными. Леандро, может, пора подумать о клубе попроще?

Второе место. Эден Азар. Откуда: «Челси». Куда: «Реал»

Источник: AP 2019

Трансфер бельгийца стал одним из самых громких переходов минувшего лета. Азар уже давно намекал, что не прочь продолжить карьеру в Мадриде. В стартовавшем сезоне у него появилась такая возможность. В обмен на игрока банковский счет «Челси» пополнился сотней миллионов евро.

Бельгиец сразу же получил в «Реале» статусную семерку и звание спасителя команды в построналдовскую эпоху. Но все пошло не по плану Эдена с первого дня в клубе. На презентации Азара фанаты «сливочных» заподозрили игрока в переедании и обратили внимание на торчащий живот. От звездного игрока ждали другого отношения к делу. Ладно, сбросить пару килограмм не так сложно, а завоевать любовь «Сантьяго Бернабеу» можно было парочкой голов в своих первых матчах.

С этим у бельгийца тоже возникли проблемы. Сначала небольшое повреждение не позволило ему принять участие в стартовых турах Ла Лиги, а позже отсутствие результативных действий стало приводить в ярость болельщиков «Реала». За первую половину сезона бельгиец забил лишь один гол в ворота «Гранады» и пропустил добрую половину игр клуба из-за микротравм. Мягко говоря, от «нового Роналду» в Мадриде ждали большего. За сумму, потраченную на Азара, испанцы вполне могли бы приобрести братьев Миранчуков. А что, хотя бы один из них точно был бы здоров перед важными матчами. Да и забивать европейским топ-клубам Алексею уже не привыкать.

Первое место. Жуан Конселу. Откуда: «Ювентус». Куда: «Манчестер Сити»

Источник: AP 2019

Самый бессмысленный трансфер уходящего года. В августе чемпионы Англии и Италии решили обменяться правыми защитниками. Канселу перебрался в Манчестер за 65 миллионов, а по обратному маршруту отправился бразилец Данило, за которого туринцы заплатили 37 миллионов.

Обмен между двумя европейскими грандами изначально вызывал много вопросов. Зачем «Сити» португалец при здоровом Кайле Уокере? Кто будет закрывать правый фланг обороны «Ювентуса»? Данило не выглядел лучше Канселу ни в обороне, ни в атаке. А Жуан точно проигрывал Уокеру в защите. Так что же можно сказать о такой рисковой рокировке спустя несколько месяцев?

Канселу, который в минувшем сезоне показывал свой лучший футбол в карьере, прочно основался на скамейке «Сити» и затормозил свой прогресс. Данило же проиграл конкуренцию профильному игроку атаки Хуану Куадрадо. Колумбиец вообще может считаться единственным человеком, который выиграл от этой сделки.