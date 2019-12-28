Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных

Как утверждает источник, чилийский футболист обвиняет «Барсу» в том, что она не выплатила ему премиальных в размере €2,4 млн, которые прописаны в его контракте. Сообщается, что в договоре игрока есть пункт, в соответствии с которым сине-гранатовые обязаны выплатить премиальные, если он примет участие в 60 процентах встреч прошлого сезона.