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15:13 (мск), источник: Газета.Ру

Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных

Хавбек каталонской «Барселоны» Артуро Видаль подал в суд на свою команду.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает Abc.es.

Как утверждает источник, чилийский футболист обвиняет «Барсу» в том, что она не выплатила ему премиальных в размере €2,4 млн, которые прописаны в его контракте. Сообщается, что в договоре игрока есть пункт, в соответствии с которым сине-гранатовые обязаны выплатить премиальные, если он примет участие в 60 процентах встреч прошлого сезона.

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Стоит отметить, что боссы «Барселоны» уверяют, что Видаль получил бы сумму, если бы провел на поле этих встреч не менее 45 минут. Полузащитник же в основном выходил на замену. Адвокаты Видаля уверены, что клуб все-таки обязан выплатить 50 процентов заявленной суммы.

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