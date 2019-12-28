Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Хавбек каталонской «Барселоны» Артуро Видаль подал в суд на свою команду.
Хавбек каталонской «Барселоны» Артуро Видаль подал в суд на свою команду.
Об этом сообщает Abc.es.
Как утверждает источник, чилийский футболист обвиняет «Барсу» в том, что она не выплатила ему премиальных в размере €2,4 млн, которые прописаны в его контракте. Сообщается, что в договоре игрока есть пункт, в соответствии с которым
Стоит отметить, что боссы «Барселоны» уверяют, что Видаль получил бы сумму, если бы провел на поле этих встреч не менее 45 минут. Полузащитник же в основном выходил на замену. Адвокаты Видаля уверены, что клуб