«Астана» узнала соперников по группе на международном турнире в Португалии
Стали известны соперники «Астаны» на международном товарищеском турнире «Атлантик Кап», который пройдет в
Стали известны соперники «Астаны» на международном товарищеском турнире «Атлантик Кап», который пройдет в
Чемпион Казахстана попал в группу «А», где сыграет с датскими «Брондбю» и «Копенгагеном» (десяти и 13-кратные чемпионы страны), а также шведским «Норрчепингом».
Группу «В» составили датский «Орхус», шведский «Хаккен», пражская «Славия» и норвежская «Волеренга».
Турнир «Атлантик Кап» пройдет с 31 января по 8 февраля.