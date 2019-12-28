Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
14:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала соперников по группе на международном турнире в Португалии

Стали известны соперники «Астаны» на международном товарищеском турнире «Атлантик Кап», который пройдет в январе-феврале 2020 года в Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Чемпион Казахстана попал в группу «А», где сыграет с датскими «Брондбю» и «Копенгагеном» (десяти и 13-кратные чемпионы страны), а также шведским «Норрчепингом».

Группу «В» составили датский «Орхус», шведский «Хаккен», пражская «Славия» и норвежская «Волеренга».

Турнир «Атлантик Кап» пройдет с 31 января по 8 февраля.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Назван самый дорогой футболист КПЛ
«Русские украли золото за 20 минут». Истории финала с Канадой
Определились победители чемпионата России среди спортивных пар
Медведева снялась, но может попасть в сборную. Что случилось
«Я должен прислушаться к моему телу». НХЛ накажет Овечкина
Азар и еще 9 провальных трансферов года в европейском футболе
Плакаты о Загитовой и платье собаки Трусовой. За кулисами ЧР
Ибрагимович вернулся в «Милан». У Роналду появился соперник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь