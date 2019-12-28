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15:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Победный гол в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в туре АПЛ

Гол полузащитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти признан лучшим в 19-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Хавбек отличился обводящим ударом из-за пределов штрафной в матче против «Манчестер Сити» (3:2). Мяч ирландца стал для его команды победным.

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В пятерку лучших также вошли голы Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордана Айю («Кристал Пэлас»), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед») и Трента Александра-Арнольда («Ливерпуль»).

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3:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1927.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Molineux Stadium, 31737 зрителей
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуХосеп Гвардьола
Голы
Адама I Траоре(Рубен Невеш)55′
Рахим Стерлинг25′
Рауль Хименес(Адама I Траоре)82′
Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)50′
Мэтт Доэрти(Рауль Хименес)89′
Нереализованные пенальти
Рахим Стерлинг25′
Составы команд
11Руй Патрисиу
31Эдерсон
12′
16Конор Коади
2Кайл Уокер
27Ромен Саисс
22Бенжамен Менди
32Леандер Дендонкер
25Фернандинью
2Мэтт Доэрти
30Николас Отаменди
60′
37Адама I Траоре
20Бернарду Силва
8Рубен Невеш
16Родриго Эрнандес
28Жоау Моутинью
7Рахим Стерлинг
19Хонни Кастро
73′
17Кевин Де Брейне
67′
29Рубен Винагре
8Илкай Гюндоган
18Диогу Жота
79′
10Серхио Агуэро
14′
7Педру Нету
1Клаудио Браво
9Рауль Хименес
90′
26Рияд Махрез
45′
5Райан Беннетт
50Эрик Гарсия
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
20Удары (всего)7
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
7Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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