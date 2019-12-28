Победный гол в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в туре АПЛ
Гол полузащитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти признан лучшим в 19-м туре Английской
Гол полузащитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти признан лучшим в 19-м туре Английской
Хавбек отличился обводящим ударом
В пятерку лучших также вошли голы Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордана Айю («Кристал Пэлас»), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед») и Трента
|Эшпириту Санту Нуну
|Хосеп Гвардьола
|Адама I Траоре(Рубен Невеш)
|55′
|Рахим Стерлинг
|25′
|Рауль Хименес(Адама I Траоре)
|82′
|Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)
|50′
|Мэтт Доэрти(Рауль Хименес)
|89′
|Рахим Стерлинг
|25′
|11
|Руй Патрисиу
|31
|Эдерсон
12′
|16
|Конор Коади
|2
|Кайл Уокер
|27
|Ромен Саисс
|22
|Бенжамен Менди
|32
|Леандер Дендонкер
|25
|Фернандинью
|2
|Мэтт Доэрти
|30
|Николас Отаменди
60′
|37
|Адама I Траоре
|20
|Бернарду Силва
|8
|Рубен Невеш
|16
|Родриго Эрнандес
|28
|Жоау Моутинью
|7
|Рахим Стерлинг
|19
|Хонни Кастро
73′
|17
|Кевин Де Брейне
67′
|29
|Рубен Винагре
|8
|Илкай Гюндоган
|18
|Диогу Жота
79′
|10
|Серхио Агуэро
14′
|7
|Педру Нету
|1
|Клаудио Браво
|9
|Рауль Хименес
90′
|26
|Рияд Махрез
45′
|5
|Райан Беннетт
|50
|Эрик Гарсия
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)