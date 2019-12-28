Назван самый дорогой футболист КПЛ
Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков казахстанской
Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков казахстанской
Звание самого дорогого футболиста КПЛ сохранил полузащитник «Астаны» Марин Томасов, несмотря на то, что потерял за год в цене 300 тысяч евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.
Второе место занимает разделивший с Томасовым звание лучшего бомбардира КПЛ-2019 Адеринсола Эсеола (оба забили по 19 голов). Форвард «Кайрата» подорожал на полмиллиона евро до 3,2 миллиона евро. Замыкает тройку капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, недавно покинувший «Кайрат». Цена на хавбека поднялась на 600 тысяч евро и теперь равна трем миллионам.
ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ выглядит так:
1. Марин Томасов («Астана») — 3,5 миллиона евро (-300 тысяч евро);
2. Адеринсола Эсеола («Кайрат») — 3,2 (+500);
3. Бауыржан Исламхан — три миллиона (+600);
4−5. Дмитрий Шомко («Астана») — 2,5 (-);
4−5. Роман Муртазаев («Астана») — 2,5 (-);
6. Дорин Ротариу («Астана») — 2,2 (+600);
7. Фирмин Мубеле («Астана») — два миллиона (-500);
8. Исламбек Куат — два миллиона (+200);
9−10. Жоао Пауло («Ордабасы») — 1,8 (+200);
9−10. Дмитрий Непогодов («Ордабасы») — 1,8 (+300).