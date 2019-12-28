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21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти

«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 13-й минуте Доминик Калверт-Льюин вывел гостей вперед. На 56-й минуте Фабиан Шер восстановил равенство. Через восемь минут Калверт-Льюин оформил дубль.

«Эвертон» выиграл второй матч подряд после назначения на пост главного тренера Карло Анчелотти. «Ириски» набрали 25 очков и вышли на десятое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» столько же очков, но команда уступает ливерпульцам по дополнительным показателям и занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Эвертон» 1 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». В тот же день на своем поле «Ньюкасл» примет «Лестер».

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Ньюкасл Юнайтед
1:2
Первый тайм: 0:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 2028.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)St James' Park
Главные тренеры
Стив БрюсКарло Анчелотти
Голы
Фабиан Шер(Энди Кэрролл)56′
Доминик Калверт-Льюин13′
Доминик Калверт-Льюин(Ришарлисон)64′
Составы команд
1Мартин Дубравка
1Джордан Пикфорд
5Фабиан Шер
2Мэйсон Холгейт
18Федерико Фернандес
5Майкл Кин
22ДеАндре Йедлин
19Джибриль Сидибе
8Джонджо Шелви
10Гильфи Сигурдссон
14Исаак Хэйден
80′
26Том Дэйвис
55′
24Мигель Альмирон
7Ришарлисон
7Энди Кэрролл
9Доминик Калверт-Льюин
90+3′
15Йетро Виллемс
85′
3Лейтон Бэйнс
80′
36Шон Лонгстафф
13Йерри Мина
20Флориан Лежен
74′
11Тео Уолкотт
70′
12Дуайт Гэйл
23Шеймус Коулман
9Жоэлинтон
45+1′74′
27Мойзе Кин
61′
30Кристиан Атсу
8Фабиан Делф
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)22
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
13Фолы13
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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