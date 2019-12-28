«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Анчелотти
«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской
«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 13-й минуте Доминик
«Эвертон» выиграл второй матч подряд после назначения на пост главного тренера Карло Анчелотти. «Ириски» набрали 25 очков и вышли на десятое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» столько же очков, но команда уступает ливерпульцам по дополнительным показателям и занимает 11-ю строчку.
В следующем туре «Эвертон» 1 января на выезде сыграет с «Манчестер Сити». В тот же день на своем поле «Ньюкасл» примет «Лестер».
|Стив Брюс
|Карло Анчелотти
|Фабиан Шер(Энди Кэрролл)
|56′
|Доминик Калверт-Льюин
|13′
|Доминик Калверт-Льюин(Ришарлисон)
|64′
|1
|Мартин Дубравка
|1
|Джордан Пикфорд
|5
|Фабиан Шер
|2
|Мэйсон Холгейт
|18
|Федерико Фернандес
|5
|Майкл Кин
|22
|ДеАндре Йедлин
|19
|Джибриль Сидибе
|8
|Джонджо Шелви
|10
|Гильфи Сигурдссон
|14
|Исаак Хэйден
80′
|26
|Том Дэйвис
55′
|24
|Мигель Альмирон
|7
|Ришарлисон
|7
|Энди Кэрролл
|9
|Доминик Калверт-Льюин
90+3′
|15
|Йетро Виллемс
85′
|3
|Лейтон Бэйнс
80′
|36
|Шон Лонгстафф
|13
|Йерри Мина
|20
|Флориан Лежен
74′
|11
|Тео Уолкотт
70′
|12
|Дуайт Гэйл
|23
|Шеймус Коулман
|9
|Жоэлинтон
45+1′74′
|27
|Мойзе Кин
61′
|30
|Кристиан Атсу
|8
|Фабиан Делф
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|22
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)