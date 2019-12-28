«Тоттенхэм» потерял очки в игре с худшей командой АПЛ
«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 20-го тура Английской
«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 20-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 18-й минуте Марио Вранчич вывел «канареек» вперед. На 55-й минуте Кристиан Эриксен восстановил равенство. Через шесть минут защитник «шпор» Серж Орье отправил мяч в свои ворота. На 83-й минуте форвард лондонцев Харри Кейн реализовал пенальти.
В следующем туре «Тоттенхэм» 1 января на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Норвич» в тот же день дома встретится с «Кристал Пэлас».
|Даниэль Фарке
|Жозе Моуринью
|Марио Вранчич(Эмилиано Буэндия)
|18′
|Кристиан Эриксен
|55′
|Серж Орье
|61′
|Харри Кейн
|83′
|1
|Тим Крул
55′
|22
|Пауло Гассанига
|2
|Макс Ааронс
|4
|Тоби Алдервейрелд
90+3′
|5
|Грант Хэнли
|24
|Серж Орье
|6
|Кристоф Циммерманн
|19
|Райан Сессеньон
|12
|Джамал Льюис
54′
|20
|Деле Алли
|11
|Онель Эрнандес
|23
|Кристиан Эриксен
90+6′
|17
|Эмилиано Буэндия
|28
|Танги Ндомбеле
|22
|Теему Пукки
|10
|Харри Кейн
|8
|Марио Вранчич
22′75′
|5
|Ян Фертонген
45′
|19
|Том Трибулль
|6
|Давинсон Санчес
|18
|Марко Штиперманн
70′
|21
|Хуан Фойт
45′
|23
|Кенни Маклин
|27
|Лукас Моура
69′
|27
|Александр Теттей
86′
|18
|Джовани Ло Сельсо
74′
|14
|Тодд Кантуэлл
|11
|Эрик Ламела
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)