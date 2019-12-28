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28 декабря, источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» потерял очки в игре с худшей командой АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 28 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 18-й минуте Марио Вранчич вывел «канареек» вперед. На 55-й минуте Кристиан Эриксен восстановил равенство. Через шесть минут защитник «шпор» Серж Орье отправил мяч в свои ворота. На 83-й минуте форвард лондонцев Харри Кейн реализовал пенальти.

В активе «Тоттенхэма» 30 очков, команда находится на пятом месте в чемпионате. «Норвич» набрал 13 баллов и замыкает турнирную таблицу. Сейчас «канарейки» — худшая команда АПЛ.

В следующем туре «Тоттенхэм» 1 января на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Норвич» в тот же день дома встретится с «Кристал Пэлас».

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2:2
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 2028.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеЖозе Моуринью
Голы
Марио Вранчич(Эмилиано Буэндия)18′
Кристиан Эриксен55′
Серж Орье61′
Харри Кейн83′
Составы команд
1Тим Крул
55′
22Пауло Гассанига
2Макс Ааронс
4Тоби Алдервейрелд
90+3′
5Грант Хэнли
24Серж Орье
6Кристоф Циммерманн
19Райан Сессеньон
12Джамал Льюис
54′
20Деле Алли
11Онель Эрнандес
23Кристиан Эриксен
90+6′
17Эмилиано Буэндия
28Танги Ндомбеле
22Теему Пукки
10Харри Кейн
8Марио Вранчич
22′75′
5Ян Фертонген
45′
19Том Трибулль
6Давинсон Санчес
18Марко Штиперманн
70′
21Хуан Фойт
45′
23Кенни Маклин
27Лукас Моура
69′
27Александр Теттей
86′
18Джовани Ло Сельсо
74′
14Тодд Кантуэлл
11Эрик Ламела
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)15
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы10
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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